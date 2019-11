Trīs lietas, ko Tu nezināji par veselīgu un sabalansētu maltīti

1. Porciju lielumam ir nozīme!

A. Kurginiana ir pārliecināta, ka pirmais solis, lai uztura plānu pakārtotu veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, ir porciju izmēra kontrole.

“Liela nozīme ir tam, ko mēs ēdam, taču tikpat būtiski ir salāgot, kā mēs ēdām. Vienkāršākais veids, lai noteiktu savu optimālo porcijas lielumu, ir sāta sajūta. Tāpēc mans ieteikums ir visas maltītes laikā koncentrēties tikai uz ēšanu, nevis ļauties paralēliem procesiem, piemēram, TV skatīšanai. Sāta sajūta ātrāk tiek sasniegta nepiespiestā un relaksētā vidē, turklāt, ja maltīti nesasteigsi, apēdīsi mazāk,” informē A. Kurginiana.

Tāpat, īpaša uzmanība jāvelta veselīgiem un uzturvielu ziņā sabalansētiem produktiem. Kā tas notiek praksē?

Iedomājies, ka Tava plauksta ir porcijas mēraukla. Olbaltumvielām, kas ir, piemēram, gaļā, zivīs un pākšaugos, vienā porcijā nevajadzētu būs vairāk par Tavas plaukstas vidusdaļu. Tieši tikpat daudz Tu vienā porcijā vari uzņemt veselīgās uzkodas, piemēram, riekstus. Savukārt dārzeņi aizņem visas plaukstas laukumu. Dūre ir daudzums, kādu tavā šķīvī veido ogļhidrāti, kas ir tādos produktos kā rīsi, kartupeļi un dažādi citi putraimi. Savukārt Tavs rādītājpirksts noteiks vēlamo veselīgo tauku daudzumu vienā porcijā, bet īkšķis ir piena produktu daudzuma indikators (ja Tev nav piena produktu nepanesības). Šis princips palīdzēs gan kombinēt produktus, gan orientēties to uzturvērtībā, lai iegūtu pēc iespējas vairāk vērtīgo uzturvielu.

2. Jā – sezonas augļiem un dārzeņiem!

Daba pati pasaka priekšā, kuri produkti ir jāuzņem ikdienas uzturā, tāpēc sezonas produktiem ir jābūt daļai no uztura plāna. Diemžēl vairums cilvēku biežāk izvēlas importētus produktus, un viņu diēta nav pilnvērtīga, kā arī tajā trūkst rudens sezonā nepieciešamo vitamīnu un minerālvielu. Piemēram, rudenī ir jādod priekšroka tādiem sezonas dārzeņiem kā kāposti, ķirbji, burkāni, mārrutki, rāceņi u.tml. Laba to pagatavošanas metode ir fermentēšana pie nosacījuma, ka netiek izmantots cukurs vai etiķis. Kāpēc fermentēti produkti ir veselīgi? Viens no iemesliem – tie satur probiotikas. Tās faktiski ir labās baktērijas zarnu traktā, kas palīdz uzturēt normālu vielmaiņas darbību.

Starpsezonu periodā imūnsistēma un nervu sistēma ir ļoti neaizsargātas. Lai novērstu to darbības traucējumu risku, cilvēkam ir nepieciešams sabalansēts uzturs, kas iekļauj D, C, B grupas vitamīnus un citus mikroelementus, it īpaši cinku, selēnu, Omega-3 nepiesātinātās taukskābes.

3. Laikus saplāno maltītes!

Mūsu organisms ir veidots, lai baudītu ēdienu, savukārt strikta diēta un badošanās automātiski liecina par aizliegumu, kas tikai veicina apetīti. Tāpēc ir vērts atcerēties pāris noderīgus ēšanas likumus, kas palīdzēs sekot līdzi pareizam uztura plānam. Dienas laikā piemērotākais intervāls ēšanai ir 8 - 12 stundas, ko ir ieteicams ievērot vismaz 2 reizes nedēļā. Ievērojot šo ciklu, brokastis vari uzņemt, piemēram, plkst. 8:00 no rīta (1 - 3 stundas pēc pamošanās), ap 12:00 vai 13:00 vari ieturēt pusdienas, bet vakariņas līdz plkst. 18:00 vakarā, ievērojot 3 - 4 stundu intervālu pirms gulētiešanas.

Ja vēlies uzlabot savus ēšanas paradumus, svarīgs ir kā ēšanas režīms, tā ūdens balanss, tāpēc katru dienu centies izdzert 1,5 - 2 l ūdens. Ēšanas laikā ūdeni labāk nedzert, jo tas traucēs vielmaiņas procesiem noritēt gludi. Tā vietā izdzer ūdens glāzi 20 min. pirms ēšanas.

Brokastīm ir jābūt bagātām ar produktiem, kuros ir daudz olbaltumvielu.

Vakariņām laba izvēle būs, piemēram, lasis, kas pasniegts ar salātiem – tā ir viegla maltīte un satur visas organismam nepieciešamās mikro un makro uzturvielas.

Ja izvēlies ēst restorānā vai kafejnīcā, dod priekšroku vienkāršiem ēdieniem un izvairies no mērcēm, tā izvairoties uzņemt par daudz kaloriju.

Kopumā atceries – ja vēlies zaudēt svaru, maltītei ir jābūt barojošai, savukārt nogurdinoša diēta vai badošanās nav izeja. Izvēlies dažādus ēdienus, kā arī ļaujies sezonāliem un veselīgiem produktiem!

