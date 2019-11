Kāpēc brokastu izlaišana var veicināt liekā svara parādīšanos?

Pirmā dienas maltīte cilvēkiem nozīmē dažādas lietas, piemēram, rīta steigā paķert uzturvielu batoniņu vai tieši otrādi – apēst sātīgu omleti, uzdzerot tasi kafijas. Tikmēr ir miljoni cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ atsakās no brokastu ēšanas. Kā šī izvēle ietekmē cilvēka organismu, tā enerģijas līmeni un pašsajūtu ikdienā?

“Herbalife Nutrition” uztura eksperte A. Kurginiana uzsver: “Pēdējo gadu pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kuri regulāri izlaiž brokastis, vielmaiņa ir par 6-7 % lēnāka nekā tiem, kuri šo ēdienreizi ietur katru dienu. Brokastu ēšana var veicināt stabilu cukura līmeni organismā, kā arī sniegt tam enerģijas lādiņu ilgākam laikam. Vienlaikus veselīgu produktu iekļaušana brokastu ēdienkartē, kuros ir augsts olbaltumvielu daudzums, var pozitīvi ietekmēt ēšanas paradumus kopumā, ja, līdz ar ikdienas paradumu maiņu, mērķis ir arī svara kontrole. Sabalansētas un regulāras maltītes katru dienu ne tikai veicina svara samazināšanos, bet arī palīdz sasniegt veselīga dzīvesveida mērķus cilvēkiem, kuriem ir steidzīgs dzīves ritms. Jāatceras, ka organisms un prāts darbojas labāk, ja tiem tiek piegādātas uzturvielas un nodrošināta iespēja saražot enerģiju.”

# 1. mīts: Brokastu izlaišanai nav būtiskas ietekmes uz ikdienas ritmu un svaru!

Veselīgi un produktīvi cilvēki brokastis neizlaiž. Brokastu ēšanai ir vairākas priekšrocības, piemēram, iespēja vieglāk noturēt enerģijas līmeni, palielināt sāta sajūtu, samazināt ikdienā uzņemto kaloriju daudzumu, izvēloties maltītēm veselīgākus produktus. Ir pierādīts, ka atmiņa un produktivitāte ir savstarpēji saistītas ar brokastu ēšanu. Citiem vārdiem, tiem cilvēkiem, kuri izvēlas šo ēdienreizi izlaist, īstermiņā samazinās kognitīvās (prāta) un fiziskās spējas, jo organismam nepietiek uzturvielu, kuras izmantot enerģijas ražošanai.

Pētnieki uzsver, ka brokastu izlaišana ilgtermiņā var izraisīt brīvā kortizola koncentrācijas palielināšanos, kas var novest pie vairākām negatīvām sekām: pavājinātas imūnsistēmas, palielināta riska saslimt un lielākām cukura līmeņa svārstībām. Tāpat viens no riskiem ir pieņemties svarā, jo brokastu izlaišana var samazināt vielmaiņas ātrumu, kā arī veicināt ilgstošu izsalkuma sajūta un lielāku kaloriju daudzuma uzņemšanu citās ēdienreizēs.

# 2. mīts: Brokastis nevajag ēst, jo organisms no rīta vēl nav pamodies!

Uztura ekspertu vērtējumā organismam no rīta ir nepieciešams iziet pilnu pamošanās ciklu, kurā būtiska loma ir brokastīm.

“Kad organisms pamostas pēc ilgas badošanās miega laikā, tas ir atūdeņojies un enerģijas ziņā ir izsmelts. Lai iesāktu dienu pareizi, vispirms ir jāuzņem šķidrums. Zināms, ka daudziem ir grūti uzņemt daudz ūdens vienā piegājienā, tāpēc 250 ml ūdens rekomendēju pievienot trīs vāciņus “Herbalife Nutrition” Alvejas zāļu dzēriena koncentrāta. Šis dzēriens ne tikai veicina vielmaiņas procesus, bet arī patīkami atsvaidzinās no rīta. Pēc tam organisms ir gatavs uzņemt sabalansētas brokastis, kas to apgādās ar nepieciešamajām uzturvielām, cels enerģijas līmeni un veicinās vielmaiņas darbību,” stāsta A. Kurginiana.

Lai gan organismam ir nepieciešams sagatavoties pirms brokastīm, to uzņemšanu nevajadzētu atlikt par vairāk nekā 3 stundām, proti, vislabāk brokastis uzņemt pirmajā stundā pēc pamošanās. Tiem cilvēkiem, kas no rīta ir nepārtrauktā steigā, labs atbalsts būs “gudrie” maltīšu risinājumi, kas ir speciāli izstrādāti, lai sniegtu organismam gan sāta sajūtu, gan nepieciešamās mikro un makro uzturvielas. Viens no šādiem risinājumiem ir “Nutrition Nutrition” Olbaltumvielu kokteilis “Formula 1”, piemēram, ar “Zemeņu baudījuma” garšu – tas satur olbaltumvielas, virkni vitamīnu un minerālvielu, šķiedrvielas un citus svarīgas uzturvielas. Turklāt tā pagatavošanai nepieciešamas tikai dažas minūtes.

#3. mīts: No rīta jāēd ēdieni, kuru sastāvā ir ļoti daudz ogļhidrātu!

Atsevišķi ēdieni tiek nepamatoti uzskatīti par piemērotiem brokastu ēdieniem, piemēram, brokastu pārslas, ātri vārāmās putras ar piedevām, vafeles, jo tie it kā nodrošina organismu ar enerģiju un uzturvielām. Realitātē – pat ja šie produkti labi garšo, tie galvenokārt satur rafinētos, ne pilnvērtīgos ogļhidrātus. Vēl viens iemesls, kāpēc nevajadzētu aizrauties ar šiem produktiem brokastīs – to uzturvērtības tabulas priekšgalā ir “cukuri”, kurus pārmērīgi izmantojot uzturā, var saskarties ar vairākām veselības problēmām, sākot ar pieņemšanos svarā un beidzot ar sirds veselības problēmām.

Pilnvērtīgas brokastis ieņem vienu trešo daļu no ikdienas kaloriju daudzuma, paturot prātā, ka tām ir jābūt sabalansētām. Īpaša uzmanība ir jāvelta olbaltumvielām, uzņemot aptuveni 20 g olbaltumvielu šajā ēdienreizē. Olbaltumvielas ir “celtniecības materiāls” visam cilvēka organismam, tāpēc tām ir pozitīva ietekme uz sāta sajūtu, enerģijas līmeni un spēka pieplūdumu.

“Herbaife Nutrition” eksperte iesaka veselīgu un sabalansētu brokastu recepti!

Lai pagatavotu vienkāršas un sabalansētas brokastis, Tev vajadzēs:

175 g sagrieztu ābolu;

240 ml piena ar zemu tauku saturu (vai izvēlies augu valsts pienu);

garšvielas – muskatriekstu, kanēli, krustnagliņas, vaniļu;

2 mērkarotes “Herbalife Nutrition” Olbaltumvielu kokteiļa “Formula 1” ar “Kraukšķīgā cepuma” garšu;

Ja Tu vēlies palielināt olbaltumvielu daudzumu, pievieno ½ mērkarotes “Herbalife Nutrition” Personalizētā Olbaltumvielu pulvera “Formula 3”.

Sajauc visas sastāvdaļas blenderī, iegūstot sabalansētu maltīti vienā glāzē!

Sabalansētas brokastis ir daļa no kompleksa uztura plāna. Lai uzlabotu savus ēšanas paradumus, līdztekus sabalansētam ēdienam, ir jācenšas veikt katras maltītes plānošana, kas uzlabos turpmāko produktu izvēli, porciju lielumu un noregulēs maltīšu biežumu.

