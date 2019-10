Gardēde, ēdienu eksperte un pavārgrāmatu autore Signe Meirāne izaicina sevi!

Sākšu no sākuma - kā radās ideja pieņemt šo izaicinājumu. Biju pilnīgi pārliecināta, ka tās 60 dienas, kuras šovasar pavadīju saulē Latvijā un ārpus, būs pilnīgi noteikti ja ne paaugstinājušas manas D vitamīna rezerves, tad vismaz stabili noturējušas iepriekš sasniegto. Tāpēc nodot asins analīzes, precīzāk, noteikt vitamīna 25(OH)D līmeni laboratorijā, devos sava apzinīguma vadīta - lai būtu skaidrība, cik liela deva saules vitamīna man būtu jāuzņem gada tumšajā sezonā.

Un kā jūs domājat? Neticami, bet fakts - rezultāti atklāja, ka mans D vitamīna rādītājs, salīdzinājumā ar maija cipariem, ir krities! Tā, lūk, draugi - viens varens mīts par to, ka vasarā sasmelties tik svarīgo D vitamīnu ir nieks, oficiāli ir lauzts!

Mans šoks bija neizmērāms, tāpēc vērsos pie draugiem, lai noskaidrotu viņu domas. Izrādās, visi ir gana prātīgi un, regulāri nododot asins analīzes, ar interesei seko līdzi, cik lielas ir šī vitamīna rezerves. Un sarunās ieguvu ne vienu vien vērtīgu padomu. Piemēram, mana draudzene Agnese savam D vitamīna līmenim aktīvi seko līdzi jau vairāk kā piecus gadus. Ārsta uzraudzībā viņa ir lietojusi visdažādākos bezrecepšu un recepšu D vitamīna produktus – gan kapsulu, gan pilienu, gan pērlīšu veidā. Taču neviens no tiem nav bijis spējīgs pacelt viņas rādītāju līdz 30 ng/ml, kas, jāatzīmē, ir pats minimums, no kā sākas norma. Pagājušajā gadā, kad pēc ģimenes ārsta ieteikuma viņa sāka lietot LYLsunD3 2000 SV izsmidzināmo vitamīnu, rādītājs četru mēnešu laikā pakāpās līdz stabilam 47 ng/ml.

Līdzīgs stāsts bija vienam no mūsu draugu loka sportiskākajiem vīriešiem Martinam. Viņš, kurš tiešām daudz sporto, ēd veselīgi, seko līdzi sev un ir nemitīgā kustībā, kādā brīdī sajuta izteiktu enerģijas trūkumu un muskuļu sāpes. Sākumā viņš to skaidroja ar slodzi treniņos un aizņemto ikdienu. Kad nogurums neatkāpās jau mēnesi, Martins devās nodot asins analīzes. Tad arī atklājās, ka D vitamīns viņa organismā drīzāk nav nekā ir – rādītājs bija 9 ng/ml! Arī viņš, tikai šoreiz sekojot farmaceita padomam, izvēlējās ērto izsmidzināmo LYLsunD3 2000 SV, un jau divu mēnešu laikā sasniedza vērā ņemamu rezultātu – laboratorijas izdruka uzrādīja 41,2 ng/ml.

Balstoties uz draugu pieredzi, arī es nolēmu konsultēties ar speciālistu, lai saprastu, kā rīkoties un kā pacelt D vitamīna līmeni līdz nevis kaut mazliet pietiekamam, bet ideālam līmenim! Ārste atgādināja par cipariem vitamīna 25(OH)D analīžu izdrukās. Sāksim no švakākā gala. Tātad, ja rādītājs ir mazāks par 10 ng/ml – tas nozīmē, ka personai ir smagas pakāpes deficīts un jārīkojas nekavējoties. Rādītājs robežās no 10 ng/ml līdz 20 ng/ml nozīmē vidēji smagas pakāpes deficītu. Gadījumā no 20 ng/ml līdz 29.9 ng/ml ir nepietiekams D vitamīna līmenis. Sākot no 30 ng/ml un virs 30 ng/ml, kā tas ir man, ir pietiekams. Bet piefiksējiet – pietiekams vēl nav vēlamais rādītājs, kas jāsasniedz, lai būtu optimāls. Tikai 45 ng/ml līdz 55 ng/ml ir optimāli, tie ir arī cipari, uz kuriem tiecos es pati.

Tā kā mans rezultāts ir 31 ng/ml, palikām pie sekojoša risinājuma – lai paceltu D vitamīna līmeni asinīs, es turpmākos trīs mēnešus uzņemšu 4000 SV dienā ar jaunā produkta LYLsunD3 Professional 4000 SV palīdzību. Savukārt pēc tam, ja es būšu savā izaicinājumā panākusi vēlamo, turpināšu ar LYLsunD3 2000 SV uzturēt optimālo D vitamīna līmeni savā organismā.

Nu, ko, jau no šī brīža, es sevi izaicinu! Pēc pāris mēnešiem, kad būs jau paskrējis gada tumšākais laiks, paskatīsimies, kādi būs mani saules vitamīna rādītāji pirmajā atskaites punktā! Bet tikmēr – vēršu arī jūsu uzmanību šim jautājumam, iesaku nodot asins analīzes, lai izvēlētos šīs sezonas D vitamīna pareizo devu, un darīt visu, lai enerģija, dzīvesprieks un veselība ir ar mums!

Dažas īsas manas atziņas par LYLsunD3!

Ja tev gadījumā šķiet, ka tavam organismam ir pietiekami D vitamīna, padomā divreiz! Pētījumi liecina, ka vairāk kā 82% Latvijas iedzīvotāju ir D vitamīna trūkums.

Mana un manu draugu pieredze rāda -, lai būtiski celtu D vitamīna rādītāju, ir svarīga īstā produkta izvēle. Savu efektivitāti pilnībā ir pierādījis LYLsunD3 izsmidzināmajā mikroemulsijas formā. Tas nozīmē, ka saules vitamīns nevis ceļo caur visu gremošanas traktu, bet gan – izsmidzināts mutē, caur gļotādu momentā uzsūcas un uzreiz nonāk asinsritē. LYLsunD3 otrs trumpis ir īpašā mikroemulsija, kas arī garantē šo ātro uzsūkšanos.

