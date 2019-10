Jānis Strazdiņš: "Alkohola atkarība var rasties no pirmajām glāzītēm"

Vai aizliegums nakts stundās pārdot alkoholu deva kādu pozitīvu rezultātu?

Šo likumu ieviesa, lai cilvēki naktīs nedzertu, un no rīta spētu aiziet uz darbu. Taču tā vietā nāca daudz citu “iespēju”, kas veicina alkohola popularitāti un pieejamību. Reālā situācija ir tāda, ka alkoholu Latvijā var dzert visu diennakti. Alkohols ir brīvi pieejams kafejnīcās, kazino, spēļu automātu zālēs u.c. Tā pieejamību veicina arī alkoholisko dzērienu noliktavas - veikali, kuru šobrīd Rīgā un tās apkārtnē ir ļoti daudz, tajās alkoholu mudina iegādāties kastēm, par zemāku cenu.

Vai kādreiz ir bijis citādāk?

Padomju Savienības pēdējos gados bija ieviests tā dēvētais “pussausais likums”, alkoholu veikalā turēja aiz zaļiem aizkariņiem un izsniedza pret taloniem. Un tas deva rezultātu - samazinājās pašnāvību un nelaimes gadījumu skaits. Tolaik es strādāju par pasniedzēju ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātē, un man nebija neviena pacienta ar alkohola psihozi, ko varētu parādīt kā piemēru.

Pašlaik galvenā problēma ir tā, ka Latvijā valstij pār alkohola jomu nav gandrīz nekādas kontroles. Piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā alkohola mazumtirdzniecība ir valsts monopols, un šī nozare tiek ļoti labi kontrolēta. Daudzi cilvēki pēdējā laikā iecienījuši vīnus, alkoholiskos kokteilīšus.

Vai vieglie alkoholiskie dzērieni ir mazāk bīstami?

Tā nebūt nav, jo gan vīnam, gan it kā vieglam kokteilītim mazā tilpumā ir pietiekams tīrā alkohola daudzums, lai apreibinātos. Ceļš uz atkarību visbiežāk sākas tieši ar garšīgajiem dzērieniem – ar vīna glāzi vai alus pudeli vakaros. Problēmas rodas tad, kad cilvēkam izveidojas panesība – lai izraisītu iepriekšējo efektu, baudu, laimes sajūtu, viņam ir jādzer vairāk.

Cik daudz ir jāizdzer, lai kļūtu atkarīgs?

Katram cilvēkam tas ir individuāli. Ir cilvēki, kas spēj iedzert pa nelielam mēriņam un viņiem vairs negribas, neveidojas tieksme. Taču ir cilvēki, kam atkarība izveidojas ļoti ātri - jau no pirmajām alkohola lietošanas reizēm, un arī norise no vienas stadijas uz otru notiek daudz straujāk.

Cilvēkam, kurš nav radis lietot alkoholu, organisms sākumā uz to reaģē ļoti slikti - var būt slikta dūša, miegainība, dažādas asinsvadu reakcijas. Taču šie simptomi ātri zūd, un tad sākas pierašanas process. Sākumā cilvēks bauda medus mēnesi un nepamana pirmos simptomus, kad parādās uzmācīga tieksme pēc nākamās alkohola devas, domas pašas sāk plānot iespējamo iedzeršanu vakarā un pudele pati ieslīd iepirkumu groziņā. Sākumā cilvēks pērk kaut ko labāku, pēc tam vienkāršāku un lētāku.

Gluži kā narkotikas...

Alkohols ir narkotiskais līdzeklis, savulaik to atklāja un pierādīja divi amerikāņu zinātnieki Kenets Blūms un Maikls Trahtenbergs. Alkoholam nonākot organismā, veidojas toksisks blakusprodukts acetaldehīds. Tas reaģē ar vienu no laimes hormoniem – dopamīnu, un tā rezultātā veidojas savienojums tioizokvinolīns, kas pēc savas iedarbības ir ļoti līdzīgs morfīnam, kas ir heroīnam līdzīga narkotika. Tāpēc otrās un trešās stadijas alkoholiķi var salīdzināt ar heroīnatkarīgo narkomānu, un atteikties šim cilvēkam no alkohola ir tikpat grūti, cik narkomānam no heroīna.

Ja cilvēkam organismā ir sākusies šāda reakcija, viņš jau ir uz atkarības ceļa. Tad dabīgie laimes hormoni, kas ir nepieciešami ikvienam cilvēkam, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot, smadzenēs izstrādājas arvien mazāk, un cilvēkam ir nepārvarama tieksme tos meklēt ārpusē. Viņš to atrod alkoholā.

Kas cilvēkus kavē savlaicīgi vērsties pie speciālista?

Vainas sajūta, kauns, bailes, ka uzzinās draugi, kolēģi, darba devējs...

Man savulaik bija ļoti sāpīgi, kad likvidēja manis izveidoto anonīmo alkoholiķu ārstēšanu, uzskatot, ka galvenais valstī ir uzskaitīt atkarīgos, nevis iedrošināt un dot stimulu cilvēkiem savlaicīgi meklēt un saņemt palīdzību.

Tāpēc, par laimi, pašlaik ir pieejams Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku izstrādātais līdzeklis – FACCEX, uztura bagātinātājs, kas efektīvi palīdz risināt alkohola problēmas. To var iegādāties anonīmi gan internetā www.faccex.lv , gan aptiekās. Lai FACCEX egādātos, nav nepieciešama recepte, nav jādodas pie narkologa, nav nevienam jāstāsta par savām problēmām vai jābaidās tikt iekļautam atkarīgo cilvēku reģistrā, lai arī šai informācijai ir jābūt konfidenciālai.

Kādas ir cilvēku atsauksmes - kādu efektu dod šis preparāts FACCEX?

Cilvēki, kas šo preparātu izmēģinājuši, to uzcītīgi lieto, jo redz rezultātu, turklāt jau no pirmajām tā lietošanas reizēm.

Daudziem patīk, ka šis līdzeklis ir pilnībā dross un dabīgs, jo cilvēki nevēlas lietot ķīmiju.

FACCEX sastāvā ir tikai dabas vielas, kas jau izsenis ir lietoti tautas medicīnā alkohola atkarības novēršanai, un to terapeitiskais efekts cilvēkiem ir labi pazīstams.

Ļoti svarīgi ir tas, ka šis līdzeklis arī efektīvi atvieglo paģiras, jo tikai alkoholiķis zina, kādas tās ir mokas - bezmiega naktis, bailes, vainas sajūta, sirdsklauves, svīšana, tirpšana, pat krampji. Pārtraukt dzeršanu visgrūtāk ir tāpēc, ka paģiru laikā cilvēku parasti pārņem tieksme pēc nākamās alkohola devas, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka, lietojot šo uztura bagātinātāju, tieksme pēc alkohola samazinās.

FACCEX kursa laikā cilvēku arī nemoka tipiskais nemiers un trauksme, jo šis preparāts labi nomierina nervu sistēmu, kā arī, to lietojot, ir papildus enerģijas pieplūdums, labsajūta, motivācija.

Protams, cilvēkam ir jāsaprot, ka ir vajadzīga arī speciālista palīdzība, kas palīdzētu izprast savu slimību, sakārtot domāšanu un rast motivāciju nedzert.

Vai atkarīgajiem ir nepieciešams arī atbalsts, sapratne no tās sabiedrības daļas, kas nedzer?

Cilvēkiem - gan atkarīgajiem, gan tiem, kas ir otrā pusē, ir jāsaprot, ka alkoholisms nav izlaidība, vājš raksturs, slikts ieradums, ka cilvēkam ir vienkārši jāsaņemas un jātiek ar to galā... Tā ir slimība, kurai ir nepieciešama savlaicīga ārstēšana.

www.faccex.lv (Foto: Publicitātes foto)

FACCEX:

• Zinātniski izstrādāts

• Narkologu atzīts

• Radīts un ražots Latvijā

• 100% dabīgs

• Nerada pieradumu un atkarību

• Samazina aizkaitināmību

• Uzlabo un stimulē garīgās darba spējas

• Palīdz saglabāt pozitīvu noskaņojumu

• Nav medikaments un nav nepieciešama recepte tā iegādei

• Reģistrēts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas centrā kā uztura bagātinātājs Nr. 10258

FACCEX - Un prāts smaida!

Kas ir alkoholisms, vairāk lasi: www.faccex.lv

- Aptieku saraksts, kur nopērkams FACCEX skatāms šeit

- Preparātu var iegādāties arī veicot pasūtījumu www.faccex.lv

BEZMAKSAS PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Raksts tapis sadarbībā ar "Intelligent Formula" SIA.