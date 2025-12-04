Doma laukumā atvērts Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Kas par cenām! Kurā Ziemassvētku tirdziņā var paēst un padzert lētāk - Rīgā vai Tallinā?
Ziemassvētku tirdziņi Rīgā un Tallinā jau ir sākuši savu darbību, taču šogad viens no tiem pārsteidz ne ar atmosfēru vai sortimentu, bet gan ar cenu līmeni - un atšķirība izrādās visai neparedzama. Kur lētāk pavadīt vakaru tirdziņā - Rīgā vai Tallinā?
28. novembrī Rīgas Doma laukumā atklāja tirdziņu, kurā darbojas vairāk nekā 80 tirdzniecības vietas. Cenas tradicionālajiem ēdieniem paliek mērenas: pelēkie zirņi ar speķa gabaliņiem - 6 eiro, sautēti kāposti - 5 eiro, putraimu desa - 8 eiro, cūkas šņukurs - 9 eiro, stilbs - 14 eiro.
Porcija kāpostu, kartupeļu un gaļas izmaksā aptuveni 19 eiro. Desiņas atkarībā no veida maksā 4 līdz 8 eiro, zupas - no 5 eiro. Piedāvājumā ir arī dažādāki ēdieni līdz 10 eiro, tostarp paelja, hinkali, čebureki un pankūkas. Austeres maksā 5 eiro par svaigām un 6 eiro par ceptām.
Dzērieni arī ir vidējā cenu kategorijā: tēja un kafija - 2 līdz 4 eiro, karstā šokolāde - ap 4 eiro, karstie bezalkoholiskie dzērieni - 4 eiro, karstvīns - 5 līdz 6 eiro. Papildus tiek iekasēta depozīta maksa par krūzi - 2 eiro. Saldumi un produkti, ko var ņemt līdzi mājās, tostarp piparkūkas, maksā sākot no 4 līdz 6 eiro.
Tallinā cenas ir augstākas gandrīz visam, pārliecinājusies "Postimees.ee" korespondente.
21. novembrī Tallinā atklājās tirdziņš Rātslaukumā. Karstvīns maksā 7 eiro, bet tā alkoholiskā versija ar liķiera "Vana Tallinn" piedevu - 8 eiro. Bezalkoholiskā karstvīna cena - 6 eiro. Tēja un kafija tiek piedāvāta par 4 līdz 5 eiro, piparkūkas - par 7 eiro.
Galvenie ēdieni arī ir dārgāki: šķiņķis vai desiņas ar sautētiem kāpostiem un ceptiem kartupeļiem maksā 15 eiro. Lasis vai jēra kotletes - 18 eiro par porciju.
Gaļas delikateses maksā 8 eiro par gabalu vai 7 līdz 8 eiro par 100 gramiem.
Suvenīri arī ir dārgāki: koka un keramikas izstrādājumi - no 15 līdz 55 eiro.
Tallinā darbojas arī depozīta sistēma traukiem - 2 eiro, ko var atgūt, atdodot traukus.