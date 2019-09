Veipošanas traģiskās sekas: pasaulē ceļ trauksmi par mistiskajiem nāves gadījumiem pēc "veipu" lietošanas

ASV likumdevēji, veselības jomā strādājošie un vecāki ceļ trauksmi par jebkuru elektronisko smēķēšanas iekārtu kaitīgo ietekmi uz veselību. Lai gan e-cigaretes un to paveidi līdz šim tika uzskatīti par veselīgāku alternatīvu parastajām cigaretēm, vairāki neseni pētījumi pierāda pretējo, vēsta “The Washington Post”.

Pēdējo nedēļu laikā ASV varas iestādes cenšas izprast mīklainos saslimšanas gadījumus, kad pēc veipošanas iekārtu lietošanas slimnīcā nonākuši veseli, jauni cilvēki ar nopietnām plaušu slimībām. Piektdien, 6. septembrī, varas iestāde paziņojušas jau par piekto nāvi, kas saistīta ar elektroniskajām iekārtām.

Kā bažas sākās?

Lai gan e-cigaretes tiek pārdotas jau vairāk nekā desmit gadus, tikai šogad sāka izplatīties ziņas par saslimšanas gadījumiem, kas saistīti ar elektronisko cigarešu paveida - veipošanas iekārtu - radīto tvaiku. Ilinoisas un Viskonsinas veselības departaments apsekojis 53 pacientus, kas cietuši no veipošanas ierīču izraisītiem plaušu bojājumiem, konstatējot – tie pārsvarā ir jauni vīrieši ar vidējo vecumu – 19 gadi, kas nonākuši slimnīcas intensīvajā terapijas nodaļā, pieslēgti pie elpināšanas aparāta.

Saskaņā ar ASV Slimību profilakses un kontroles centra datiem, pirmie simptomi parasti ir klepus, sāpes krūtīs un elpas trūkums. Atsevišķos gadījumos konstatēta arī vemšana, caureja, nogurums, drudzis un svara zudums.

Daudziem no slimnīcā nonākušajiem pacientiem konstatēts akūts respiratorā distresa sindroms (vairāku akūtu smagu saslimšanu kom plikācija, kam raksturīga nekardiogēna plaušu tūska un hipoksēmija).

Par pirmo veipošanas iekārtu izraisīto nāvi Ilinoisā ziņots 23. augustā, laikā, kad federālās un valsts amatpersonas izmeklēja gandrīz 200 saslimšanas gadījumus 22 ASV štatos. Šonedēļ Oregonas amatpersonas paziņoja par otro nāvi, vēl trīs bojāgājušie drīz vien tika fikēsti Indianā, Minesotā un Kalifornijā.

Ierēdņi un veselības jomas eksperti nav droši, kāpēc problēmas ar veipošanas ierīcēm saasinājušās tieši šobrīd. Slimības cēlonis un tas, vai slimības ir saistītas ar kādu noteiktu ķimikāliju veipošanas iekārtās izmantojamā šķidrumu sastāvā, joprojām nav skaidrs. (Veipošanai ir vajadzīga speciāla ierīce, kas karsē, un šķidrums, kuru karsē).

Kas tiek pakļauti?

No pagājušās nedēļas piektdienas ASV amatpersonas uzskaitījušas 450 saslimšanas gadījumus, kas varētu būt saistīti ar veipošanas iekārtu radītajiem tvaikiem. Lai gan lielākā daļa saslimušo ir jaunieši, starp mirušajiem ir pieauguši cilvēki. Piemēram, vienā no gadījumiem tas ir 65 gadus vecs vīrietis, kurš cietis arī no citām hroniskām kaitēm. Pārējos gadījumos mirušo vecums gan netiek atklāts.

Ko mēs zinām par slimības iemesliem?

Ierēdņi joprojām cenšas noskaidrot, kas šīs elektronikas lietotājiem liek saslimt. Šobrīd ticamākā versija ir veipošanas ierīču izdalītajā tvaikā esošās ķīmiskās vielas. Amatpersonas gan atzīst, ka pagaidām nav noteikta konkrēta ražotāja ierīce vai ķīmiskais sastāvs, kas būtu bijis kopīgs visos nāves gadījumos.

Cik izplatīta ir aizraušanās ar “veipošanu”?

Elektronisko cigarešu un veipošanas iekārtu lietošana pēdējo gadu laikā ir dramatiski pieaugusi. Ja 2011. gadā pasaulē e-cigaretes un tām līdzīgas iekārtas lietoja aptuveni 7 miljoni iedzīvotāju, pēdējos pāris gados smēķējošo skaits sasniedzis jau 35 miljonus, turklāt, ASV veiktā pētījumā konstatēts, ka puse cigarešu lietotāju ir vecumā zem 35 gadiem. Pētījumi pierāda, ka aizraušanās ar elektroniskajām cigaretēm un jo īpaši veipošanas iekārtām populāra ir tieši jauniešu auditorijā.

Eksperti aicinājuši medicīnas speciālistus ņemt vērā simptomus, kas radušies cilvēkiem, kuri smēķē elektroniskās cigaretes vai veipo. Raksturīgākie no tiem – elpas trūkums, slikta dūša, klepus, sāpes krūtīs, drudzis un straujš svara zudums.