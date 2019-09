Kaņepju audzēšanas saimniecības "Obelisk Farm" īpašnieks Andris Višņevskis izmisumā, jo jaunās ES regulas nu aizliedz kaņepju tējas tirdzniecību. (Foto: Obelisk Farm)

Uzņēmējs Andris sašutis par absurdu: kaņepju tēju ražot drīkst, bet tirgot – nē

Mājas aptieciņa Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Striktu Eiropas regulu prasību ievērošanas pieprasīšana izmisumā novedusi Latvijai tradicionālo pārtikas kaņepju audzētājus. Kopš vasaras vidus no kaņepju ziediem drīkst ražot tēju, bet to pārdot - ne. Eiropā visu kaņepju ziedu veidi tiek uzskatīti par narkotiku saturošiem produktiem, kurus nedrīkst lietot kā tēju, un tas attiecas arī uz Latvijā tradicionālajām kaņepēm, no kuru ziediem mūsu vecmāmiņas jau izsenis gatavojušas tējiņas.