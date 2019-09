Atcerēsimies vienkāršu patiesību – mēs esam kā baktēriju un citu dzīvu organismu maiss. Mūsu organismā jābūt līdzsvarā sēnēm, vīrusiem un baktērijām. Tikai tā īsti neslimojam. Ja līdzsvars tiek izjaukts, cita mikroorganismu grupa dzīro.

Tikko pēc Latvijas neatkarības iegūšanas ļoti populāras bija antibakteriālās ziepes. Cilvēki ar tām mazgāja rokas un ieguva nevis veselīgu un tīru ādu, bet gan sēnīšu infekciju uz roku ādas. Jo tika izjaukts dabiskais līdzsvars.

Mūs gan no iekšpuses (zarnu traktā), gan ārpuses (uz ādas) apdzīvo daudz un dažādi mikroorganismi. Tie ir mūsu palīgi, tie uztur mūsu organismu darboties spējīgu, spējīgu aizsargāt sevi un arī paši mūs aizsargā pret dažādiem iebrucējiem – patogēniem mikrobiem. Mums vajadzētu novērtēt šo palīdzību un būt pateicīgiem. Kā arī rūpēties par šo mazo palīgu labsajūtu un veselību.

Tiklīdz bērns sāk rāpot, tā kopā ar šo prasmi sāk iepazīt pasauli, to pagaršojot. Mutē tiek likts pilnīgi viss, kas ir pa ķērienam. Mammas bieži vien krīt ģībonī no tā, ko izvelk no sava bērna mutes. Bet tā ir pasaules iepazīšana visplašākajā nozīmē – pataustīt, pagaršot, pasmaržot un arī iepazīstināt savu zarnu traktu ar dažādiem mikroorganismiem. Tā teikt – rūdīšanās. Pediatrs Edgars Mednis teic - tā ir ļoti būtiska bērna attīstības stadija. Tādēļ nevajadzētu staigāt pakaļ savam bērniņam ar mitrajām salvetēm, nepārtraukti slaukot viņa plaukstas un muti.

Ja jūs mājās nelietojat stipru ķīmiju grīdas un citu priekšmetu un virsmu mazgāšanai un māja ir daudzmaz tīra, bērnam nekādu skādi nenodarīs uz grīdas atrastais un apēstais. Vienīgi jāsargā no dažādiem sadzīves priekšmetiem, ko bērns varētu norīt un kas varētu iesprūst zarnu traktā. Bet šoreiz mēs runājam par mikrobiem.

Ja vēlaties nomazgāt bērna rokas, kas aplipušas ar suņa spalvām, putekļiem, smiltīm un citiem “labumiem”, kas ir uz grīdas, tad to var izdarīt vienkārši ar ūdeni. Vai ūdenī samērcētu mitru lupatiņu vai salveti. Neko speciālu nevajag.

Līdzīgi arī ar jautājumu par iespējamu tārpu invāziju, ja mājās ir dzīvnieki. Populārs ir uzskats, ka bērns jāattārpo vismaz vienu reizi gadā. Dakteris Mednis saka - nevienas zāles nevajag lietot bez stingras nepieciešamības. Ja podiņā redzam dzīvību, tad jā. Bet, ja nekas neliecina par tārpiem, tad zāles nebūtu jādod. Vienkāršāk un bērnam nekaitīgāk būtu regulāri attārpot dzīvniekus. Tas gan būtu jādara trīs reizes sezonā.