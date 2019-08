Vai var iegūt starojošu ādu un veselīgus matus, izmantojot mūsu pašu augus? Var, un tam ir zinātnisks pamatojums!

Kumelītes un kliņģerītes, liepziedi un pelašķi – tie ir klasiski tautas skaistumkopšanas līdzekļi, kas iekļauti arī ļoti daudzos kosmētikas līdzekļos. Taču dabīgās kosmētikas ražotāji meklē aizvien jaunas un aizvien efektīvākas sastāvdaļas, tāpēc pēdējā laikā biežāk parādās zinātniskie pētījumi par tādiem augiem, kas līdz šim bija palikuši ēnā. Un šie pētījumi apliecina, ka necilos augos mēdz būt slēpta liela bagātība!

2017. gadā Latvijas Universitātes biologi un ķīmiķi pētīja, kādu ietekmi uz ādas šūnām atstāj bērzu sulas un kāds konkrēts augu komplekss.

Pētījumā tika pārbaudīts komplekss, ko veidoja septiņi augi: īstā madara, mellenes augļi, rasaskrēsliņš, sarkanais āboliņš, smiltsērkšķu augļi, tīruma kosa un zirgkastaņas sēklu ekstrakts. Pētījumā apstiprināts, ka šie augi un bērzu sula tiešām ir noderīgi sejas ādai, jo stimulē šūnu proliferāciju – audu atjaunošanos, veidojoties jaunām šūnām.

Kā raksta pētījuma autors Mārtiņš Borodušķis, efekts uz ādas šūnām mēģenes pētījumos (in vitro) liecina, ka augu kompleksu var iekļaut produktu receptē zemā koncentrācijā, savukārt bērzu sula sniedz efektu augstā koncentrācijā un to var izmantot, lai aizstātu ūdens bāzi.

Latvieši gan to zinājuši kopš seniem laikiem – bērzu sulas dzēruši, tajās muti mazgājuši un matus skalojuši! Taču dabā ir vēl daudz šādu universālu augu, kuru lietošana skaistumkopšanā ir neatbilstoši zemu novērtēta.

Pētersīlis

Šis populārais garšaugs tiešām būtu pelnījis daudz lielāku ievērību, nekā tikai papildināt zupas garšu vai dekorēt “siļķi kažokā”. Pētersīļi tautas skaistumkopšanā ir sen lietoti, lai uzlabotu sejas krāsu, taču zinātnieki nesen atklājuši tam “pievienoto vērtību”, proti, pētersīļi ir noderīgi taukainas ādas kopšanā, kontrolējot tauku izdalīšanos.

Pētersīļa lapās ir daudz vērtīgu vielu: C vitamīns (vairāk nekā citronā, apelsīnā vai kādā citā auglī), A, B, E, K vitamīns, beta karotīns, minerālvielas (magnijs, dzelzs, fosfors, mangāns, nātrijs, kālijs, sērs, kalcijs). Nozīmīgais antioksidantu daudzums šajā augā pasargā ādu no brīvajiem radikāļiem un to radītajiem bojājumiem, uzlabo ādas elastīgumu, samazina grumbas, palīdz dziedēt brūces un pat pasargā no aknes un pūtītēm. Pretgrumbu efektu nodrošina arī pētersīļa spējas veicināt kolagēna ražošanu, savstarpēji iedarbojoties ar aminoskābēm kolagēna šūnās. Tas ļauj ātrāk veidoties jaunai ādai, kas ir gluda, bez plankumiem un – vēl svarīgāk – ar labāk izlīdzinātām grumbām.

Savukārt ēteriskās eļļas pētersīļu lapās (it īpaši eugenols) nodrošina antibakteriālu un pretsēnīšu iedarbību, kas noder cīņā ar akni, pūtītēm, ādas infekcijām, kā arī poru dezinficēšanai un attīrīšanai. Ādas iekaisumu un apsārtumu palīdz samazināt arī cinks.

Tautas medicīnā iesaka ar svaigām pētersīļa lapām ierīvēt kukaiņu koduma vai sakairinātas ādas vietas, lai samazinātu ādas kairinājumu. Savukārt pret apdedzinājumu palīdzēs pētersīļa zariņš, kas apvārīts verdošā ūdenī, – tas dažas stundas jāpatur pie traumētās vietas.

Tīruma kosa

Tīruma kosa ir gan ārstniecisks augs, gan grūti iznīcināma nezāle, bet reti kurš zina, ka to var sekmīgi izmantot arī tam, lai uzlabotu sejas ādas un matu stāvokli. Šķiet, neviens cits augs floras valstībā nav tik bagātīgs ar silīciju un silīcijskābi kā kosa, turklāt tādā formā, kas ķermenim ir ļoti viegli bioloģiski pieejama. Silīcijs stimulē kolagēna un elastīna sintēzi organismā. Kolagēns padara ādu stingru, elastīns saglabā to elastīgu un vingru. Kosa palīdz arī sašaurināt poras, uzlabo ādas tekstūru, jo tai ir mitrinošs efekts, cīnās pret brīvo radikāļu kaitējumu.

Šis augs ir īpaši ieteicams cilvēkiem ar jutīgu ādu, jo tas spēj būtiski atvieglot kairinājumu, niezi, iekaisumu, kas saistīts ar ādas slimībām, piemēram, ekzēmu. Lai samazinātu iekaisumu un veicinātu brūču sadzīšanu, kosu var lietot gan iekšķīgi, gan ārīgi. Vairākos pētījumos kosa apliecinājusi spējas ātrāk sadziedēt ādas ievainojumus. Piemēram, Irānas zinātnieku randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā, kas veikts 2015. gadā, atklāts, ka 3 % kosas ziede desmit dienu laikā paātrināja brūču sadzīšanu sievietēm, kam dzemdībās bija veikta epiziotomija jeb starpenes iegriešana.

Pateicoties bagātīgajam silīcija daudzumam, kosa ir plaši zināma kā trauslu nagu stiprināšanas līdzeklis. Kādā pētījumā 22 sievietes, kam bija naga plāksnes izmaiņas, 14 dienas nejaušā secībā tikai uz vienas rokas nagiem uzklāja pārbaudes produktu, kas saturēja kosu. Rezultāti liecināja, ka šis produkts nozīmīgi samazināja nagu šķelšanos, trauslumu, gareniskās rievas. Lai stiprinātu trauslus nagus, palīdzēs arī vienkārša to iemērkšana kaltētas kosas novārījumā četras reizes nedēļā.

Virši

Viršu ekstrakts vairs nav retums ziemeļu tautu ražotajā kosmētikā. Tautas dziedniecībā viršus ārīgi izmanto, lai samazinātu pigmentācijas plankumus un vasarraibumus, un, kā noskaidrojuši zinātnieki, tam ir pamatojums – ādu balina viršu sastāvā esošais hidrohinons, kas aptur melanīna sintēzi, ferments arbutāze un glikozīds arbutīns. Šīs vielas sintētiskā formā izmanto arī daudzu ādas balinošo krēmu un losjonu sastāvā.

Nesen pētnieki atklājuši, ka viršiem piemīt arī labas spējas pasargāt ādu no fotoķīmiskā kaitējuma. Pētījumā, lietots ārīgi uz ādas hidrogela formā, šis augs pasargāja laboratorijas peles no ultravioletajiem B stariem, kas ir galvenais nemelanomas ādas vēža cēlonis cilvēkiem.

Plaši zināma arī viršu nomierinošā iedarbība, tāpēc tos izmanto sejas tonikos, krēmos un arī līdzekļos nogurušām acīm un pret maisiņiem zem acīm.

Kalmes

Parastās jeb smaržīgās kalmes ir izplatītas visā pasaulē, bet ne visi zina, ka šā auga dzimtene ir Indija un Arābijas zemes un kalmēm jeb Vacha ir ierādīta svarīga vieta seno indiešu medicīnā ājurvēdā. Arī mūsdienu zinātne apstiprinājusi kalmju neticami plašās un daudzpusīgās ārstnieciskās spējas, lai gan to loma skaistumkopšanā nav īpaši pētīta. Tomēr pētījumi apliecina auga nozīmīgo pretsēnīšu, antibakteriālo un pretiekaisuma efektu.

Kosmētikā kalmes sastopamas diezgan reti, lielākoties tikai matu un zobu kopšanas līdzekļos (padomju laikā bija pieejama zobu pasta “Aira” ar kalmju ekstraktu). Iespējams, kosmētikas ražotājus dara bažīgus fakts, ka kalmes ir viens no 30 augiem, ko ASV Pārtikas un zāļu pārvalde atzinusi par nedrošiem. Tomēr jau 20. gadsimta 70. gados veikti pētījumi ar dzīvniekiem, brīvprātīgajiem un pat 200 cilvēkiem ar dermatītu, uz kuru ādas tika pārbaudīta 2–4 % kalmju ēteriskā eļļa – nevienā gadījumā netika konstatēts ādas jutīgums vai kairinājums, kā arī izrādījās, ka kalmes nav fototoksiskas.

Senie indieši no pieredzes zināja, ka Vacha piemīt savelkošas īpašības, kas piešķir ādai elastību, kā arī tā spēj attīrīt poras un samazināt akni, tāpēc viņi šim nolūkam plaši lietoja kalmju pulveri.