Donalds Tramps "skandalozas" reklāmas dēļ pārtrauc tirdzniecības sarunas ar Kanādu. VIDEO
Attiecības starp ASV un Kanādu atkal kļuvušas saspringtas - pēc Kanādas provinces Ontārio reklāmas kampaņas, kas vērsta pret muitas tarifu paaugstināšanu starp abām valstīm, ASV prezidents Donalds Tramps pārtraucis ar kaimiņvalsti visas tirdzniecības sarunas.
„Ņemot vērā viņu skandalozo uzvedību, visām tirdzniecības sarunām ar Kanādu ar šo brīdi pielikts punkts!” sev piederošajā sociālajā tīklā "Truth Social" ar lielajiem burtiem norādīja Baltā nama saimnieks. Viņš apsūdzējis Kanādas varasiestādes par to, ka tās it kā pārveidojušas bijušā ASV prezidenta Ronalda Reigana sacīto, lai virzītu savu politiku. „Ronalda Reigana fonds paziņojis, ka Kanādas reklāma ir nepatiesa un tā nelietīgā veidā izmantojusi Reigana izteikumus," turpina Tramps.
Kā ziņo Kanādas medijs „The Globe and Mail”, Reigana fonds tiešām ceturtdien paziņojis, ka Reigana teiktais 1987. gada aprīlī, kad viņš radio ēterā runāja par tirdzniecību un protekcionisma negatīvo ietekmi esot "izkropļots" un fonds meklēšot "tiesiskas iespējas, ko šajā lietā darīt".
Jāpiebilst vienīgi tas, ka Reigans tiešām minētajā runā 1987. gadā iestājās pret tarifu piemērošanu saviem tuvākajiem tirdzniecības partneriem. "Mūsu miermīlīgie tirdzniecības partneri nav mūsu ienaidnieki, viņi ir mūsu sabiedrotie. Mums jāuzmanās no demagogiem, kuri ir gatavi izsludināt tirdzniecības karu pret mūsu draugiem, vājinot mūsu ekonomiku, mūsu nacionālo drošību un visu brīvo pasauli."
Reigans bija republikānis un prominenta personība ASV konservatīvo aprindās, kas bija ASV prezidents no 1981. līdz 1989. gadam. Bet apspriestā reklāma ir daļa no Ontārio provinces reklāmas kampaņas 75 miljonu apmērā, kas vērsta uz ASV republikāņiem. „Izmantojot visus rīkus, kas mums ir pieejami, mēs nekad nebeigsim cīnīties pret Kanādai noteiktajiem tarifiem. Labklājība nāk caur sadarbību," pēc reklāmas publicēšanas vietnē "X" pauda Ontārio provinces vadītājs Dags Fords.
Vairāk nekā trīs ceturtdaļas Kanādas eksporta tiek realizētas caur ASV, un katru dienu robežu šķērso preces aptuveni 2,2 miljonu eiro vērtībā. Aptuveni 85 % minēto preču netiek piemēroti muitas tarifi, jo abas valstis joprojām ievēro USMCA līgumu. Tomēr atsevišķi muitas tarifi, ko jau šobrīd noteikusi ASV valdība — tostarp tarifi, kas skar tērauda, alumīnija un atomašīnu transportu - ir smagi skāruši Kanādu, piespiežot daudzus uzņēmumus atlaist darbiniekus. ASV un Kanādai oktobra beigās bija paredzēts vienoties par tērauda, alumīnija un enerģētikas tarifiem, tomēr nu šīs sarunas ir pajukušas.