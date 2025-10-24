Noslēgusies tiesas prāva, kas satricināja Lietuvu: "Kauņas briesmonim" piemērots maksimālais soda mērs
Aizvadītā gada 7. janvāra vakarā Kauņā notika noziegums, kas satricināja visu Lietuvu. Ap plkst. 16.30 pie autobusa pieturas tika nolaupīta deviņus gadus vecā Agota. Viņu ar varu kāds vīrietis iesēdināja automašīnā un aizveda nezināmā virzienā.
Meitenes vecāki cēla trauksmi plkst. 19.30, kad meita nepārnāca mājās un viņu nebija iespējams sazvanīt. Viņi nekavējoties par Agotas pazušanu informēja likumsargus, kas noskaidroja to, ka pēdējā viņas atrašanās vieta bija kāda autobusa pietura Chemijos ielā, kur pēdējo reizi tika fiksēts Agotas tālruņa signāls.
Vairāk nekā divas diennaktis simtiem policijas darbinieku un vairāk nekā 200 brīvprātīgo piedalījās meitenes meklēšanā, un, pateicoties intensīvam izmeklētāju darbam, smagais noziegums tika atklāts. 10. janvārī plkst. 1.00 naktī policija sarīkoja ārkārtas preses konferenci, kurā paziņoja, ka Agota ir atrasta. Likumsargi apstiprināja, ka meitene notikušajā fiziski nebija cietusi smagi, bet viņai bija pāris vispārīgu savainojumu, kuru dēļ viņa tika nogādāta ārstniecības iestādē.
Pazudušās 9 gadus vecās Agotas meklēšana Kauņā 2024. gada 9. janvāra naktī
Kauņā pazudusi deviņus gadus vecā Agota. Meitenes meklēšanā iesaistījušies milzīgi brīvprātīgo spēki.
Lietuvas policija apstiprināja, ka viņa bija nolaupīta. Meitene tika atrasta ieslodzīta īpaši ierīkotā garāžā netālu no nolaupīšanas vietas, un kopā ar viņu atradās aizdomās turētā persona - kāds 42 gadus vecs vīrietis, kurš iepriekš policijas redzeslokā nebija nonācis. Viņš ar Agotas tuviniekiem nebija pazīstams un tiek uzskatīts, ka meitene tika izvēlēta nejauši.
Aizturētais vīrietis bija Kauņas iedzīvotājs Gediminas Filipavičs. Par viņa nodomiem liecināja tas, ka vīrietis garāžā bija izveidojis slepenu pazemes cietumu - jeb pagrabu, kurā viņš turēja nolaupīto bērnu. Izmeklētāji vēlāk pauda, ka viņš gatavojies vēl kādam līdzīgam noziegumam, taču viņa plānus izjauca operatīva policijas rīcība.
Tiesas process sākās 2024. gada martā un notika aiz slēgtām durvīm, lai aizsargātu cietušās meitenes privātumu. Tiesas sēdēs Filipavičs lielākoties klusēja, skatījās grīdā un nesniedza nekādu skaidrojumu par savas rīcības motīviem. Tikai pirmajā sēdē viņš apgalvoja, ka viss noticis “nejauši”, un atvainojās sabiedrībai par izdarīto.
2025. gada 24. oktobrī Kauņas apgabaltiesa viņu atzina par vainīgu Agotas nolaupīšanā un piesprieda viņam maksimālo sodu, ko paredz Lietuvas Krimināllikums - 20 gadu cietumsodu. Papildus cietumsodam tiesa nolēma cietušajai meitenei piešķirt 70 000 eiro lielu morālo kompensāciju, bet viņas vecākiem – pa 15 000 eiro katram. Prokuratūra un Agotas ģimene spriedumu atzina par taisnīgu, taču spriedums vēl nav galīgs un var tikt pārsūdzēts.
Tikmēr Kauņas tiesībsargājošās iestādes pabeigušas izmeklēšanu vēl vienā krimināllietā, kas sākta pret Filipaviču — viņš tiks tiesāts arī par noziegumiem pret divām pieaugušām sievietēm. Lietuvas prokurori norāda, ka šī persona ir ārkārtīgi bīstama, un tieši šis fakts ietekmējis arī viņam piemēroto sodu.