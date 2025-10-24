VIDEO: Putins mēģina draudēt Eiropai, bet publiski izgāžas
Krievijas diktators Vladimirs Putins publiski izgāzās, atbildot uz Krievijas propagandas jautājumiem par Eiropas Savienības 19. sankciju paketi attiecībā uz Krieviju.
Viens no propagandistiem lūdza Putinam komentēt jaunos ierobežojumus, īpaši norādot, ka jaunajā paketē ir punkts par aizliegumu piegādāt Krievijai tualetes podus, bidē un citu santehniku, ziņo "Dialog.UA".
Diktators gan visu sajaucis, domādams, ka ES atteikusies no pirkumiem arī no Krievijas tualetes podiem, un nolēma par to uzjautrināties.
"Tas, ka viņi atcēluši mūsu tualešu iegādi, viņiem dārgi izmaksās. Man šķiet, ka šajos apstākļos viņiem tas būtu bijušas vajadzīgas," sacīja Kremlī esošā režīma vadītājs.
Savā joka formā Putins mēģināja izskatīties biedējošs, draudot Eiropai ar agresiju, taču galu galā tika izsmiets. Viņa kļūdu jau aktīvi apspriež tīmeklī, norādot uz diktatora pilnīgu neinformētību un atrašanos ārpus reālās situācijas.
Jāatzīmē, ka jaunās sankciju paketes ietvaros pret Maskavu ES arī aizliedza piegādāt Krievijai rotaļlietas ar motoriņiem un plastmasas rotaļlietas, tostarp mašīnas, lelles un to ratus, kā arī trīsriteņus.
Turklāt jaunās sankcijas paredz ierobežojumus pret Krievijas "ēnas flotes" kuģiem un vairākām kompānijām. Sankcijas ir atbilde uz Krievijas turpināto militāro agresiju pret Ukrainu, vēsta "Dialog.ua".