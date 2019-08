SPKC, Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas (VI) eksperti atgādina, ka nereti ekonomija no nelegāla pakalpojuma iegādes ar uzviju ir jākompensē ar lieliem izdevumiem savas veselības un arī vizuālā izskata saglābšanai.

SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume norādīja, ka aptaujas rezultāti apliecinājusi aplēses un pieņēmumus par invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumu izmantotāju daudzumu - tos ir izmantojis katrs otrais Latvijas iedzīvotājs (51%), un viens no būtiskākajiem faktoriem, izvēloties pakalpojuma sniedzējus, ir to cena (67%).

"Nav noslēpums, ka zemāko pakalpojumu cenu spēj piedāvāt pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā "pelēkajā zonā" un savu darbību veic bieži vien no higiēnas prasību viedokļa nepiemērotās telpās - mājās," uzsvēra Straume.

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka, no vienas puses, sabiedrības informētība par iespējamajiem saslimstības riskiem ir ļoti augsta, jo 84% respondentu apzinās, ka, izmantojot invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumus, pastāv risks saslimt ar vīrusu infekcijām. No otras puses, pakalpojuma saņēmēji kūtri interesējas par procesiem, kas saistīti ar saņemto pakalpojumu drošību. Piemēram, tikai katrs trešais (34%) ir uzdevis jautājumus pakalpojumu sniedzējam par procedūrā izmantoto instrumentu apstrādi un dezinfekciju, kamēr 64% to nedara un vieglprātīgi paļaujas uz pakalpojuma sniedzēju profesionalitāti.

VI Sabiedrības veselības departamenta vadītāja Solvita Muceniece pauda, ka sabiedrība nereti aizmirst, ka pat tik it kā ikdienišķs pakalpojums kā manikīrs un pedikīrs rada dažādus saslimšanu riskus. Tādēļ ikviens aicināts rūpīgi izvērtēt, vai ir vērts riskēt ar nopietnām sekām savai veselībai, un painteresēties, vai un kā pakalpojuma sniedzējs ievēro vismaz minimālās higiēnas prasības. Muceniece uzsvēra, ka visdrošāk ir izmantot tikai tādus skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus, kuri par savu darbību ir paziņojuši VI. Šī informācija ir publiski pieejama inspekcijas mājaslapā.

Muceniece norādīja, ka ne mazāk būtiski ir pašiem invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē strādājošajiem apzināties savu atbildību klientu un viņu veselības priekšā. Nekvalitatīvs pakalpojums labākajā gadījumā var rezultēties ar papildu izdevumiem kosmētisku nepilnību novēršanai, bet sliktākajā - ar dzīvībai bīstamām saslimšanām un paliekošiem defektiem uz cilvēka ķermeņa.