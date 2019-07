Holesterīns – noderīgs un bīstams

Fakti par holesterīnu

Vai holesterīns kaitē veselībai?

Bez holesterīna mēs nespētu dzīvot. Holesterīns ir taukiem līdzīga viela, kas veido jebkura organisma šūnu. Tas ir vitāli nepieciešams organisma normālai darbībai. Holesterīns kļūst kaitīgs veselībai, ja tā ir par daudz.

Kādi ir normāli holesterīna rādītāji?

Svarīgi! Lai gan ir noteiktas holesterīnu rādītāju normas, tomēr analīžu rezultātus nedrīkst interpretēt pats, jo tikai ārsts vai speciālists, izvērtējot arī citus risku faktorus, varēs noteikt, vai holesterīna līmenis atbilst tavai individuālajai normai.

Foto: Publicitātes foto

Vai paaugstināts holesterīns ir tikai senioru problēma?

Tas ir mīts! Liekais holesterīns uzkrājas arī pavisam jauniem cilvēkiem. Vairāku gadu laikā asinsvadi pakāpeniski, bez kādiem simptomiem aizsērē. Ja šo procesu nekontrolē, tie sašaurinās, līdz tiek piedzīvots insults vai infarkts, vai pavisam nosprostojas, kas draud ar letālu iznākumu.

Foto: Publicitātes foto

Kur rodas holesterīns?

Patiesībā ne viss holesterīns mūsu organismā tiek uzņemts ar ēdienu – lielākā daļa (aptuveni trīs ceturtdaļas) tiek izstrādāta aknās. Pārējo mēs iegūstam ar uzturu. Pat ja jūs pilnībā ievērosiet “bezholesterīna” diētu, aknas tāpat izstrādās to organismam nepieciešamajā daudzumā.

Kā noteikt holesterīna līmeni?

Pilnās holesterīna analīzes var veikt medicīniskās iestādēs laboratorijā, nododot asinis no vēnas. Vēl ir iespēja veikt holesterīna ekspresdiagnostiku aptiekās, kad no pirksta tiek noņemts asins paraugs, kuru uzklāj uz testera. Šādos gadījumos pārsvarā tiek noteikts tikai kopējais holesterīna līmenis.

Kas palīdz rūpēties par holesterīna līmeni?

Visplašāk izmantotās zāles holesterīna samazināšanai sirds un asinsvadu profilaksē ir statīni. To lietošana aizkavē holesterīna veidošanos organismā, tādējādi samazinot tā daudzumu asinīs.

Nedrīkst aizmirst, ka normāla holesterīna līmeņa uzturēšanai svarīgs ir arī veselīgs uzturs un kaitīgo ieradumu atmešana. Augļus un dārzeņus speciālisti iesaka lietot vismaz 400–500 gramus dienā.

Eiropas Dislipidēmijas vadlīnijās, kas izstrādātas 2016. gadā, minēts, ka diētas papildināšanai var lietot funkcionālos produktus: fitosterolus (augu sterolus un stanolus), Omega 3, kā arī berberīnu un sarkanā rauga rīsu ekstraktu.

Kas ir dabīgie statīni?

Augus ar statīniem līdzīgu darbību sauc par dabīgajiem statīniem. Viens no šādiem augiem ir Monascus purpureus jeb sarkanā rauga rīsi, no kuriem iegūst līdzekli, kura darbīgā viela ir monakolīns K. Saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) apstiprinātajām veselības norādēm no sarkanā rauga rīsiem iegūtais monakolīns K palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs, kur labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K no fermentētiem sarkanā rauga rīsu preparātiem.

Foto: Publicitātes foto

Avots

https://parholesterinu.lv/holesterina-limenis-un-riski/ 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of Dyslipidemias

Produktu var iegādāties aptiekās un internetveikalā www.avemed.lv

Reklāmraksts sadarbībā ar LOTOSPHARMA.