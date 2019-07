E-kvīts ieviešana samazinās izdevumus ārstniecības iestādēm un atvieglos darbu VID

Pēc viņas paustā, ārstniecības iestādēm e-kvīts ieviešana izmaksās pat desmit reizes mazāk, nekā izmaksātu jauno kases aparātu prasību ievērošana. Jauno kases aparātu prasību ievērošana ārstniecības iestādēm varētu izmaksāt no 50 000 līdz pat 100 000 eiro, savukārt e-kvīšu sistēmas ieviešanas izmaksas ir nesalīdzināmi mazākas, jo nav nepieciešamas lielas investīcijas, piebilda Pētersone.

Finansiālais gan neesot vienīgais ieguvums ārstniecības iestādēm. Pētersone norādīja, ka turpmāk ārstniecības iestādēm nevajadzēs kases aparātus, dati automātiski nonāks grāmatvedībā un atskaitēs, turklāt līdz ar e-kvīts ieviešanu samazināsies arī kļūdas, kas saistītas ar cilvēcisko faktoru.

Pētersone norādīja, ka pacientiem e-kvīts izmantošana būtiskas izmaiņas neradīs, jo norēķināšanas notiks tādā pašā veidā, kā iepriekš, bet pats dokuments tikai vizuāli izskatīsies nedaudz citādi. Pētersone skaidroja, ka pacients iegūs arī no tā, ka šo kvīti būs iespējams automātiski nosūtīt VID gada deklarācijas pievienošanai.

Tas nozīmēs, ka par veselības pakalpojumiem iedzīvotājiem vairs nebūs jākrāj čekus un gada beigās tie jāskenē, lai pievienotu savai gada ienākumu deklarācijai. Pētersones ieskatā, pacients ir liels ieguvējs, jo jaunā kārtība ir drošāka un praktiskāka.

Pēc Pētersones paustā, arī VID atvieglosies darbs, jo ārstniecības iestādes, kuras izmantos e-kvītis, kļūs caurskatāmākas. Tāpat Pētersone norādīja, ka VID atvieglosies arī darbs saistībā ar gada ienākumu deklarācijām, proti, nebūs jāpārbauda katra čeka kvalitāte, kas prasa ievērojamus resursus.

Pētersone skaidroja, ka e-kvīts izmantošana ir brīvprātīga, nevis obligāta, tādējādi ārstniecības iestādēm būs pieejami trīs veidi, kā atskaitīties par sniegtajiem pakalpojumiem - e-kvīts, papīra kvīts, kā arī kases aparāts.

Vienlaikus, Pētersones ieskatā, mīnuss ir tas, ka par to, lai nodotu e-kvīti VID, nepieciešama pacienta rakstiska piekrišana. Pētersone uzskata, ka šajās kvītīs nav tādu sensitīvu datu, par kuriem būtu nepieciešama rakstiska pacienta piekrišanu, un VADDA centīsies par to pārliecināt Veselības ministriju.

Viena no e-kvīts risinājuma nodrošinātājiem informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Blue Bridge Technologies" valdes priekšsēdētājs Jānis Rancāns skaidroja, ka iesaistīto uzņēmumu izstrādātais rīks aizstāj kases aparātus ar datorprogrammu.

Arī pēc Rancāna paustā, vislielākie ieguvēji no šādām izmaiņām ir ārstniecības iestādes, jo kases aparāti un to apkalpošana ir dārga, turklāt arī jauno prasību ieviešanā būtu jāiegulda liels finansējums, kamēr IT uzņēmumu piedāvātais risinājums ir vienkāršs un nerada šādu finansiālu slogu.

Tāpat Rancāns norādīja, ka IT risinājums ļaujot ātrāk apkalpot pacientus, visa informācija ir viegli pieejama, pacientiem nav jālieto čeki. Tajos atrodamo informāciju ārstniecības iestāde nosūta VID, lai to varētu izmantot gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā, skaidroja Rancāns.

Viņš uzskata, ka ne mazāk svarīgs ieguvums ir arī VID administratīvā sloga samazināšanās, jo VID kapacitāte ir ierobežota, kā rezultāta tas, ka nebūs jāpārbauda katrs no iesniegtajiem čekiem, atvieglos iestādes darbu.

"Blue Bridge Technologies" valdes priekšsēdētājs informēja, ka rīka izveide valstij neesot izmaksājusi neko, jo tā esot privāta iniciatīva, lai padarītu pakalpojumu ērtāku un labāku.

VADDA atgādina, ka Ministru kabinets pagājušā gada nogalē veica grozījumus noteikumos, atzīstot jaunu norēķinu dokumentu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - elektroniski sagatavotu VID reģistrētu kvīti, kas ir līdzvērtīgs maksājuma apliecinājums kases čekam un papīra kvītij.

Asociācijā skaidroja, ka e-kvīts risinājumu patlaban nodrošina IT uzņēmumi "Blue Bridge Tehnologies", "Meditec" un ārstniecības iestāžu individuāli izstrādāti risinājumi.