Pētnieki no ASV Nacionālās toksikoloģijas programmas (the US National Toxicology Program) nepārbaudīja jaunāku tehnoloģiju, piemēram, 4G, 5G vai bezvadu interneta tīkla ietekmi, tāpēc nevar pārliecinoši apgalvot, ka arī šīs tehnoloģijas ir kaitīgas.

Pētnieki stāsta, ka starojums, neapšaubāmi, ir kancerogēns, taču, pirms attīstās vēzis, cilvēkiem vajadzētu būt pakļautiem ļoti spēcīga starojuma ietekmei.

Pētnieki pakļāva laboratorijas peles un žurkas starojumam, kas gandrīz četras reizes pārsniedza pieļaujamo līmeni, un tas bija arī augstāks par līmeni, kādu cilvēks var pieredzēt. Dzīvnieki tika apstaroti 10 minūšu intervālos, deviņas stundas dienā divu gadu garumā. Šajā laikā dažām žurkām izveidojās ļaundabīgs audzējs sirdī, bet citām attīstījās smadzeņu un virsnieru dziedzeru vēzis.

Pētnieki apgalvo, ka dažādi audzēji dzīvniekiem attīstījās tāpēc, ka tiem tika apstarots viss ķermenis, savukārt cilvēkiem visdrīzāk vēzis veidotos smadzenēs – vietā, kur telefons tiek cieši likts pie auss.

Kopumā pētījumam bija nepieciešami 10 gadi, lai to pabeigtu, un pētnieki uzskata, ka šis pētījums ir ticis labāk kontrolēts un uzticamāks nekā iepriekš veiktie pētījumi, kas galvenokārt paļāvās uz anketām, lai novērtētu starojuma līmeni.