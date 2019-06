Neļaujiet kontaktlēcām nonākt saskarē ar ūdeni - tas var rezultēties pat ar aklumu

Cilvēki reizēm mēdz skalot kontaktlēcas ar krāna ūdeni vai neizņem tās peldoties, tādējādi pakļaujot sevi riskam inficēties ar akantomēbu (Acanthamoeba) keratītu.

Londonas Universitātes koledžas pētnieki atzīst, ka kopš 2011. gada novērojuši trīskāršu minētās infekcijas pieaugumu, un visbiežāk inficējas tieši kontaktlēcu lietotāji, jo neievēro elementāras higiēnas prasības.

Pētnieki brīdina, ka cilvēkiem, kuri, piemēram, neizmanto kvalitatīvus kontaktlēcu tīrīšanas līdzekļus vai neizņem kontaktlēcas, kad iet dušā, mazgājas vai peldas, ir trīs reizes lielāks inficēšanās risks.

Lielākiem draudiem saslimt ir pakļauti tie, kas valkā vairākkārt lietojamas lēcas, taču infekcija var skart arī vienreizlietojamo kontaktlēcu valkātājus.

Mēģinot atrast skaidrojumu, kāpēc daži kontaktlēcu lietotāji inficējas, bet citi ne, pētnieki secināja, ka izšķirīgais faktors ir tieši higiēna.

“Cilvēkiem, kas lieto vairākkārt izmantojamas kontaktlēcas, pirms to ielikšanas vai izņemšanas obligāti rūpīgi jānomazgā un jānožāvē rokas, kā arī noteikti jāizņem kontaktlēcas peldoties, mazgājot seju vai vannojoties,” sacījis viens no pētniekiem profesors Džons Darts (John Dart).

Infekcijas gadījumi joprojām ir reti, taču beidzamo gadu laikā Apvienotajā Karalistē to skaits jau pieaudzis no 10 līdz 65 gadā. Infekcija skar piecus no katriem 200 000 kontaktlēcu valkātāju, un aptuveni ceturtā daļa inficēto var zaudēt redzi. Dažos gadījumos problēmu var novērst, transplantējot radzeni.