Kuri dzīvo veselīgāk – "agrie putni" vai "vēlās pūces"?

Nakts mīļotājiem ir lielāka varbūtība ciest no sirds slimībām un otrā tipa cukura diabēta, taču, kaut arī viņu diabēta risks ir divarpus reizes lielāks nekā cilvēkiem, kuri mostas agri, nav atrasta tieša saikne starp veselības stāvokli un laiku, kad cilvēks liekas gulēt.

Kad ēst, gulēt un mosties – to nosaka mūsu iekšējais pulkstenis jeb, citiem vārdiem sakot, hronotips. Zinātnieki no Ziemeļumbrijas Universitātes Lielbritānijā dziļāk izpētīja pieejamos datus un atklāja, ka “pūcēm” piemīt paradums ēst neveselīgāk, lietojot vairāk alkohola, cukura un pārtiekot no ātrajām uzkodām. Viņiem arī raksturīgi ekscentriski paradumi, piemēram, izlaist brokastis vai ēst vēlu, kā arī ieradums iestiprināties pirms pašas došanās gulēt, tātad brīdī, kad glikozes līmenim vajadzētu pazemināties, nevis celties.

Pētnieki arī atklājuši, ka mūsu gulēšanas paradumi mainās līdz ar vecumu. Būdami jaunāki, parasti esam “cīruļi”, tad sākam līdzināties “pūcēm”, savukārt, sasnieguši aptuveni 50 gadu vecumu, atkal sākam celties agrāk.