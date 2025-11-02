NASA atbild sazvērestības teoriju propagandistei Kimai Kardašjanai: "Jā, mēs tiešām esam bijuši uz Mēness, sešas reizes!"
Ironiski ļaudis sen teikuši, ka intelekta daudzums pasaulē ir nemainīgs, bet, palielinoties iedzīvotāju skaitam, tā vidējais apmērs strauji samazinās. Šo tēzi nu pacentusies apstiprināt slavenā mediju personība Kima Kardašjana, pievienojoties to ļaužu korim, kuri jau vairāk nekā pusgadsimtu stāsta, par spīti visiem zinātniskajiem atspēkojumiem, ka cilvēka nokļūšana uz Mēness ir viena liela falsifikācija. Tā kā Kardašjanas “pērlēm” aktīvi seko miljoniem cilvēku, ASV Nacionālajai aeronautikas un kosmosa administrācijai (NASA) nācās reaģēt uz kārtējo analfabētisma popularizācijas vilni.
Ceturtdien kārtējā “The Kardashians” sērijā uzņēmēja, TV personība, modele un aktrise Kima Kardašjana, kas, starp citu ir vēl skandalozāk slavenā un sazvērestību teoriju propagandētāja, repera Kanjes Vesta bijusī sieva, paziņoja, ka apšauba cilvēka izkāpšanu uz Mēness kosmiskās misijas “Apollo” ietvaros un uzskata, ka viss pasākums bija inscenēts.
Sarunā ar aktrisi Sāru Polsoni Kardašjana atsaucas uz rakstu ar astronauta Baza Oldrina citātu, kurā viņš atbildējis uz jautājumu par baisāko misijas brīdi: “Nebija nekāda baisākā brīža, jo tas nenotika. Tas varēja būt baiss, taču nebija, jo nenotika.” Šī frāze Kardašjanu pārliecinājusi, ka ne Oldrins, ne citi astronauti uz Mēness nemaz neesot bijuši.
“Es vienmēr interesējos par sazvērestībām,” viņa atzina un uzsvēra, ka nolaišanos uz Mēness uzskata par viltojumu. “Man šķiet, tā bija viltota. Esmu redzējusi dažus video, kur Bazs Oldrins saka, ka tā nenotika. Viņš to tagad saka visās intervijās. Varbūt mums vajadzētu atrast Bazu Oldrinu,” viņa piebilda.
Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!— NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025
And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.
We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀
🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv
Jau dažas stundas pēc sērijas demonstrēšanas “Hulu” straumēšanas platformā, nācās iejaukties NASA vadītāja pienākumu pildītājam Šonam Dafijam. “Jā, mēs jau esam bijuši uz Mēness ... sešas reizes! Un vēl labāk: [NASA Artemis] atgriezīsies [prezidenta Donalda Trampa] vadībā. Mēs uzvarējām iepriekšējās kosmosa sacensībās, un uzvarēsim arī šajās.”
Uz Mēness ir bijuši 12 cilvēki. Pirmais izkāpa “Apollo 11” misijas astronauts Nīls Ārmstrongs (1930-2012) 1969. gada 21. jūlijā, pēc mirkļa viņam sekoja Bazs Oldrins. Pēdējie uz Mēness kāju spēra “Apollo 17” misijas dalībnieki Jūdžīns Sernans un Harisons Šmits 1972. gada 14. decembrī. No 12 Mēness astronautiem vēl dzīvi ir četri — Bazs Oldrins, kurš 95 gadu vecumā ir visvecākais vēl dzīvais Mēness apmeklētājs, Deivids Skots (“Apollo 15”, pabija uz Mēness no 1971. gada 31. jūlijam līdz 2. augustam), Čārlzs Djūks (“Apollo 16”, ”, pabija uz Mēness no 1972. gada 21. līdz 23. aprīlim) un Harisons Šmits (“Apollo 17”, pabija uz Mēness no 1972. gada 11. līdz 14. decembrim).