Nelaime Alpos: lavīnā Itālijā bojā gājuši pieci vācu alpīnisti, tostarp tēvs ar meitu
Itālijas Dolomītu Alpos kalnos gājuši bojā pieci Vācijas alpīnisti, tostarp 17 gadus veca meitene un viņas tēvs, ziņo glābēji. Vairākās grupās kāpjošie alpīnisti mēģināja uzkāpt 3545 metru augstajā Cima Vertana virsotnē, kad sestdienas pēcpusdienā viņus pārsteidza sniega lavīna.
Itālijas Alpu glābšanas dienests “Soccorso Alpino e Speleologico” paziņoja, ka lavīna aizrāva triju cilvēku – divus vīriešu un sievieti - grupu, visi gāja bojā, viņu ķermeņus atrada sestdien. Svētdien atrada tēva un meitas ķermeņus, viņi bija otrajā grupā, un nokrituši no apmēram 200 metru augstuma.
Katastrofā izdzīvoja divi trešās grupas alpīnisti, kuri izsauca glābējus. Tiek ziņots, ka laikapstākļi bija labi, taču Suldenes kalnu glābšanas dienesta pārstāvis Olafs Reinštadlers Vācijas medijiem pauda neizpratni, kādēļ alpīnisti nolēma kāpt vēlā pēcpusdienā, jo nokāpšana notiktu jau tumsā.
Pirmos trīs upurus atrada sestdien, pirms tumsa lika apturēt meklēšanu. Migla un sliktā redzamība neļāva glābējiem jau agrā svētdienas rītā nokļūt nelaimes vietā, taču pēc laikapstākļu uzlabošanās glābēji un speciāli apmācīti suņi ar helikopteru tika nogādāti 2600 metru augstumā un tālāk devās kalnos.
Laikraksts “Guardian” norāda, ka dzīvi palikušie lavīnas brīdī bija priekšā pārējiem kāpējiem. Viņi šoka stāvoklī nogādāti Itālijas Dienvidtiroles provinces galvaspilsētas Bolcāno slimnīcā.