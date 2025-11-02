Mūžībā devies latviešu grafikas lielmeistars Gunārs Krollis
31. oktobrī 93 gadu vecumā mūžībā devies slavenais latviešu mākslinieks, Latvijas grafikas lielmeistars, Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Gunārs Krollis.
Paziņojot šo sēru vēsti, Latvijas Mākslinieku savienība publicējusi plašu nekrologu. Publicējam to pilnībā.
"Gunārs Krollis bija nozīmīgs un atpazīstams Latvijas mākslinieks, iespiedgrafikas tradīciju veidotājs. Mākslinieka daiļrade atspoguļota filmu studijas “Dominante” darbā “Grafiķis Gunārs Krollis” (2006, rež. Ilona Brūvere). Gunārs Krollis bija apveltīts ar kompozīcijas izjūtu, kā arī spēju rast grafiskos un tonālos risinājumus dažādām grafikas tehnikām un žanriem. Mākslinieks strādājis linogriezuma, oforta, aukstās adatas tehnikās, veidojis zīmējumus un akvareļus. Grafikas darbiem raksturīga centriskā kompozīcija, kas iekļauta vertikālos, horizontālos formātos. Autors radošai izteiksmībai lietoja laukumu kontrastus, līniju ritmus un to sabiezinājumus.
Mākslinieks bija pedagogu, grafiķu Artura Apiņa un Pētera Upīša radošā mantojuma turpinātājs, veidojis nozīmīgus grafikas ciklus: “Avots. Veltījums kolhoza “Līdums” ļaudīm” (oforts, 5 lapas, 1982-1983), “Balto dzērvju zeme” (oforts, 2 lapas, 3 triptihi, diptihs, 1982-1983), “Gadsimtos degoša” (oforts, 6 lapas, 1982-1984), “Zem kondora zīmes” (aukstā adata, 1984-1985), “Livonija krustcelēs” (krāsu oforts, 29 lapas, 1995-1998), “Rīga gadsimtos” (oforts, 1999).
Mākslinieks Gunārs Krollis 1948. gadā iestājies J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas Pedagoģijas nodaļā (JRRMV, tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skola). JRRMV Gunāra Kroļļa pasniedzēji bija mākslinieki: grafiķis Kārlis Bušs (1927-1987; JRRMV direktors 1948-1961), gleznotāji Ansis Stunda (1892-1976; JRRMV pedagogs kopš 1946), Arnolds Griķis (1908-1988; JRRMV pedagogs no 1946). Gunārs Krollis 1953. gadā beidzis JRRMV ar diplomdarbu “Ilustrācijas A.Upīša romānam “Plaisa mākoņos””. Līdzās Gunāram Krollim JRRMV absolvēja klasesbiedri, topošie mākslinieki: scenogrāfs Uldis Pauzers (1933-1982) ar diplomdarbu gleznu “Ziemas prieki” (110x77cm), gleznotāji Jāzeps Pīgoznis (1934-2014) ar diplomdarbu gleznu “Lai top gaisma” (100x80,6 cm), Uldis Zemzaris (1928-2022), tēlnieks Indulis Ojārs Ranka (1934-2017), grafiķe Izabella Varžapetova (1931-2000) u.c.
No 1954. - 1960. gadam Gunārs Krollis mācījās LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare). Mākslinieka mācību laikā LMA Grafikas nodaļas pasniedzēji bija: grafiķi Pēteris Upītis (1899-1989), Gundega Vaska (1917-2005), Pāvels Ļubomudrovs (1916-1984), u.c. Gunāra Kroļļa kursa biedrs bija grafiķis Dainis Rožkalns (1928-2018).
Gunārs Krollis LMA absolvēja ar diplomdarbu, oforta - asējumu ciklu “Latviešu strēlnieki”, vadītājs grafiķis Arturs Apinis (1904-1975). Cikla “Latviešu strēlnieki” darbi: “Brīvprātīgie”, 71,5x54,5 cm; “Pirmā kauja”, 61x109 cm; “Klusuma brīdis”, 59,5x75,5 cm; “Nāves sala”, 46,5x75,5 cm; “Aizbraukšana”, 46x75 cm; “Smoļnija sardzē”, 75,5x59 cm.
Studiju laikā LMA mākslinieks sācis piedalīties izstādēs ar grafikas darbiem linogriezuma tehnikā. Pēc LMA absolvēšanas Gunārs Krollis tika norīkots darbam izdevniecībā “Zvaigzne” kā mākslinieks.
Gunārs Krollis bijis ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs no 1974.-2006. gadam, strādājis kā Grafikas nodaļas pasniedzējs, profesors, Grafikas katedras Oforta darbnīcas vadītājs un pasniedzējs. Gunāram Krollim ir piešķirts profesora-emeritus statuss. Mākslinieka audzēkņi ir grafiķi Juris Petraškevičs, Ināra Garklāva, Vita Lēnerte, Laila Balode, Mārīte Šulce u.c.
Gunārs Krollis rīkojis personālizstādes Rīgā (1972, LNMM; 1973, 1976, 1983, 1998, 2001, 2006, 2007, 2017), Tukumā (1975), Līvānos (1986), Smiltenē (1987), Valkā (1990), Madonā (“Klejojumi”, Madonas muzejs, 2008), Daugavpilī (“Grafīta spīdums”, Marka Rotko mākslas centrs, 2014), Bauskā (“Livonijas krustceles”, Bauskas muzejs, 2016) un ārzemēs: Maskavā (Krievija, 1973, 1984), Omānā (Jordānija, 1973), Damaskā (Sīrija, 1974), Beirūtā (Libāna, 1974), Kauņā (Lietuva, 1978), Viļņā (Lietuva, 1978), Vīnē (Austrija, 1979), Toronto (Kanāda, 1984), Pori (Somija, 1984) u.c.
Mākslinieks piedalījies starptautiskās izstādes Igaunijā, Vācijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Polijā, Zviedrijā, Ēģiptē, Nīderlandē u.c.
Gunārs Krollis ilustrējis izdevumus: J.Raiņa grāmatas “Saules gadi” (1970, “Liesma”), “Krauklītis” (1972), “Gals un sākums” (1991), A.Pumpura “Lačplēsis” (1972), V.Plūdoņa “Herkula piedzīvojumi” (1993) u.c.
1977. gadā sadarbībā ar bij. Mākslas fonda Lietišķās mākslas kombinātu “Māksla” Gunārs Krollis kopā ar Izabellu Krolli, Kornēliju Ozoliņu (1940-2021), Māri Ozoliņu (1943-2014), Natāliju Menteli (1924-1987) veidojis dekoratīvu keramikas panno un apgleznojumu metro stacijai “Čilanzor” (Taškenta, tag. Uzbekistāna). 1994. gadā veidojis atjaunotā LR apbalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa diplomus.
Gunārs Krollis astoņu Latvijas Bankas kolekcijas monētu dizaina autors kopā ar tēlnieku Jāni Strupuli, kas veltītas Latvijas Hanzas pilsētām – Ventspilij, Cēsīm, Koknesei, Straupei, Valmierai, Kuldīgai, Limbažiem, Rīgai (2000-2011).
Mākslinieka radošais devums ticis novērtēts ar daudziem nozares apbalvojumiem: Tallinas Grafikas triennāles pateicību par darbu “Rīga laikmetu griežos” (1968), II Baltijas valstu iespieddarbu konkursa II pakāpes diplomu par grāmatas “Latviešu etnogrāfija” māksliniecisko noformējumu (1970), III Baltijas valstu iespieddarbu konkursa I pakāpes diplomu par J.Raiņa grāmatas “Kraulītis” māksliniecisko noformējumu (1972), Viļņas Grāmatu triennāles diplomu un medaļu (1984), I PSRS iespiedgrafikas izstādes II prēmiju (1987), Prēmiju par labāko ofortu Baltijas valstu grafikas mākslas biennālē (Zviedrija, 1993), Prēmiju Starptautiskajā grāmatu konkursizstādē (Viļņa, Lietuva, 1994), balvu I Starptautiskajā Māstrihtes Grafikas biennālē (Nīderlande, 1994), Rīgas domes konkursa “Rīga mūsdienu mākslā” grafikas nozares balvu (1997), LMS medaļu par radošo darbu (1997), Pastariņa prēmiju par gada labākās grāmatas ilustrācijām (2007) u.c.
Par LMS biedra kandidātu Gunārs Krollis kļuva 1961. gadā, rekomendācijas izsniedza grafiķi Edvīns Andersons (1929-1996), Gundega Vaska un gleznotājs Edgars Iltners (1925-1983). LMS biedrs mākslinieks ir kopš 1963. gada ar grafiķu Artura Apiņa, Pētera Upīša, gleznotāja, grafiķa Borisa Bērziņa (1930-2002) rekomendācijām. Mākslinieks bijis LMS valdes un prezidija loceklis no 1965.-1987.gadam, aktīvi iesaistījies mākslas procesos, bijis LMS ikgadējās izstādes “Mākslas dienas” rīcības komitejā (1978). Piedalījies LMS rīkotajās ikgadējās izstādēs “Rudens” (1997-2018). Gunāra Kroļļa lielizmēra grafikas darbu novilkumi tapuši LPSR Mākslas fonda Eksperimentālā Estampa darbnīcā, vēlāk LMS Grafikas darbnīcā “Mākslinieku namā”, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā - 3.stāva 50. telpa, šobrīd LMS muzeja Grafikas darbnīca.
Gunāra Kroļļa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Mākslas un novadpētniecības muzejā un Marka Rotko mākslas centrā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Turaidas muzejrezervātā, Bauskas muzejā, Valmieras muzejā, Talsu muzejā, Tukuma muzejā, ārvalstīs – Valsts Tretjakova galerijā (Maskava, Krievija), un citos muzejos, privātkolekcijās.
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību grafiķa Gunāra Kroļļa tuviniekiem un kolēģiem.
Atvadīšanās no mākslinieka Gunāra Kroļļa notiks š.g. 8. novembrī plkst.12.00 Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcā, Meža prospektā 86. Bēru cermonija norisināsies pēc Sv. Mises Rīgas Svētā Miķeļa kapos."
