Vairums skolēnu un studentu, kas smēķē, uzsāk to darīt regulāri apmēram 16-18 gadu vecumā ar tradicionālo cigareti, kam dod priekšroku arī turpmākajos gados, noskaidrots Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesores Aijas Zobenas vadībā veiktā pētījumā par jauniešu tabakas lietošanas paradumiem. Tādejādi pašlaik nav pietiekami pamatotu pierādījumu, ka bezdūmu produkti mudina pusaudžus sākt smēķēt. Smēķēt jaunieši sāk ar tradicionālajām cigaretēm, nevis ar elektroniskajām cigaretēm vai veipošanu. Taisni otrais variants – bezdūmu sistēmas varētu būt ceļš uz smēķēšanas atmešanu: pāreja no tradicionālajām cigaretēm uz veipošanu var būt solis uz daudz veselīgāku dzīvesveidu, kas mudinās vispār atteikties no vēlmes „uzvilkt dūmu”.

E-cigarete – brīnumierocis cīņā pret smēķēšanu?

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Pneimoloģijas galvenais speciālists, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis Dr.med. Alvils Krams Arsts.lv raksta: „Eiropas Komisijai, Pasaules Veselības organizācijai, ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei un citām institūcijām ilgstoši bija grūtības definēt skaidru attieksmi pret e-cigaretēm. No vienas puses, tās satur atkarību izraisošu vielu – nikotīnu, no otras puses, lietojot e-cigaretes, nenotiek degšanas process un no toksisko, kancerogēno vielu aspekta to lietošana ir daudzkārt nekaitīgāka nekā, piemēram, cigarešu smēķēšana. Vēl vairāk to var attiecināt uz ietekmi uz apkārtējiem. Ja kāds no maniem pacientiem nu nekādi nevar atmest smēķēšanu, tad iesaku pāriet uz e-cigaretēm”.

Apvienotās Karalistes Veselības un sociālās aprūpes departamenta aģentūras „Public Health England” (PHE) profesors Džons Ņūtons uzskata: „Smēķētājiem atmest smēķēšanu var palīdzēt elektroniskās cigaretes. Šī metode ir divreiz efektīgāka nekā citas nikotīnu aizstājošās vielas. Mēs varētu samazināt smēķēšanu, ja pēc iespējas vairāk smēķētāju pārorientētos uz veipošanu. Jaunākie pētījumi apliecina, ka elektronisko cigarešu lietošana sekmē smēķēšanas atmešanu vispār. Vairāk jārunā par to, ka veipošana var palīdzēt ar laiku atmest smēķēšanu. Tā var uzlabot jūsu veselību un pat glābt dzīvību”.

Savukārt Lielbritānijas parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju komitejas priekšsēdētājs Normans Luīss pērn paziņoja, ka elektroniskā cigarete var kļūt par brīnumieroci cīņā ar smēķēšanu. Komiteja rosināja britu parlamentu mazināt ierobežojumus, kas attiecas uz e-cigaretēm, lai izskaustu smēķēšanu. E-cigarešu lietošanu nevajadzētu automātiski aizliegt lietot sabiedriskajās vietās, uzskatīja deputāts un vajadzētu atļaut elektroniskās cigaretes reklamēt kā mazāk kaitīgu produktu iepretim tradicionālajai tabakai. Lielbritānijas valdība paziņoja, ka izskatīs parlamenta komitejas ieteikumu. Profesors Džons Ņūtons uzskata, ka elektroniskās sistēma ir ne tikai par 95% nekaitīgākas to lietotājiem, bet arī praktiski nerada nekādu veselības risku apkārtējiem.

Bezdūmu cigaretes jauniešiem „nav pa kabatai”

Pāreju no pirmās vienaudžu pulkā izsmēķētās cigaretes uz regulāru smēķēšanu būtiski ietekmē sociāli faktori un pusaudžu un jauniešu vecuma sociālās un psiholoģiskās īpatnības. Jaunieši, kas piedalījās pētījumā, kā galveno motivāciju norāda ziņkāri un vēlmi pašapliecināties, labāk iekļauties vienaudžu vidē un neuzskata, ka plaša cigarešu pieejamība un smēķēšana pilsētvidē mudinātu jauniešus uzsākt smēķēt. Jaunieši ir labi informēti par jaunumiem tabakas izstrādājumu tirgū – gan piedāvājumu kā tādu, gan cenām, lietošanas un ietekmes uz veselību un apkārtējiem aspektiem. Tāpat jaunieši atzīst, ka ir izmēģinājuši gan e-cigaretes, gan iQOS. Tomēr ikdienā to nelieto.

Tam, kāpēc jauniešu vidē populārākas ir parastās cigaretes, iemesli kopumā ir trīs. Pirmais – cigaretes ir viegli iegūt, bet e-cigaretes un iQOS grūtāk pieejamas. Piemēram, cigaretes var “nočiept”, “aizņemties uz neatdošanu” no vecākiem. Turpretī e-cigaretes, lai arī jauniešu skatījumā tām ir savas labās īpašības – “nesmird” un ir veselībai ievērojami mazāk kaitīgas -, var nopirkt tikai specializētos veikalos. Otrais iemesls ir cena – lai gan arī cigaretes jaunieši neuzskata par lētu prieku, tomēr tām var kaut vai “samesties uz vairākiem”, savukārt bezdūmu iekārtas jauniešiem ir pārāk dārgas. Smēķēšanu jaunieši visbiežāk uzsāk laikā, kad viņiem nav vēl algota darba un viņi iztiek no vecāku dotās kabatas naudas. Visbeidzot trešais iemesls ir tāds, ka bezdūmu tehnoloģijas jauniešu ieskatā nav ērtas lietošanā – tās regulāri jāuzlādē un jātīra.

Profesore: „E-cigarešu lietotāji labi apzinās smēķēšanas kaitīgumu un mēģina no tās izvairīties”

LU Sociālo zinātņu fakultātes profesores Aija Zobena: „Smēķēšanai jauniešu vidū nav nekāda sakara ar e-cigaretēm vai atraktivitāti”. (Foto: Toms Grīnbergs/Latvijas Universitātes Preses centrs)

“Latvijā risinājumi smēķēšanas radītā kaitējuma mazināšanai atsevišķos aspektos iet diametrāli pretējos virzienos nekā citās valstīs. Tā pamatā ir bieži lietots apgalvojums, ka e-cigaretes ir atraktīvas, tāpēc veicina smēķēšanas uzsākšanu jauniešu vidū. Savukārt šis pētījums atklāj, ka smēķēšanai jauniešu vidū nav nekāda sakara ar e-cigaretēm vai atraktivitāti, to vairāk nosaka vecuma posma īpatnības” saka socioloģijas profesore, pētījuma autore Aija Zobena.

Arī Lielbritānijā veikta pētījuma (“Regular e-cigarette use remains low among young people in Britain”, Public Health England) rezultāti liecina, ka tikai 1,7% no par 18 gadiem jaunākiem smēķētājiem e-cigaretes smēķē ik nedēļu vai biežāk. To jauniešu vidū, kuri agrāk nekad nav smēķējuši, e-cigaretes regulāri izmanto tikai 0,2%.

Savukārt, pētījumos par e-cigarešu smēķētāju subkultūrām ir atklāts, kā e-cigarešu lietotāji savā starpā socializējas, spriež par dažādu aksesuāru priekšrocībām vai trūkumiem. Šajā vidē dominē viedoklis, ka bezdūmu produkti ir domāti tiem, kas nevar atmest smēķēšanu un e-cigaretes uztver kā “veselīgāku”, pasīvo smēķēšanu ierobežojošu, tabakas lietošanas veidu. “Tātad, e-cigarešu lietotāji labi apzinās smēķēšanas kaitīgumu un meklē iespējas izvairīties no vismaz dažām negatīvajām tabakas lietošanas blaknēm. Piemēram, nepatīkamas smakas, dzelteniem traipiem uz pirkstiem, pasīvās smēķēšanas. Tāpat to lietotāji uzskata e-cigaretes par veidu, kā atmest vai vismaz ierobežot smēķēšanas negatīvo ietekmi uz savu un apkārtējo veselību,” tā Dr.sc.soc. Aija Zobena.

Veipošana nerada atkarību no nikotīna, liecina aptauja Krievijā

Tikko Krievijas socioloģisko pētījumu firmas VCIOM veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka mūsu lielajā austrumu kaimiņvalstī smēķē 33% iedzīvotāji. 28,9% Krievijas iedzīvotāju smēķē tradicionālās cigaretes, 7% - pīpes vai paštītos papirosus, bet tikai 3% veipo un 1% izmanto elektroniskās cigaretes. Tas pierāda to, ka e-cigaretes vai bezdūmu sistēma nerada nomācošu atkarību un varētu kalpot kā ierosinājums vispār atteikties no nikotīna. Tāpēc būtu jāveicina ierosme pāriet no pierastajām cigaretēm uz veipošanu.

No visiem aptaujātajiem, kuri ir pamēģinājuši kādu tabakas produktu 95% par regulāriem smēķētājiem kļuva pēc tradicionālo cigarešu „paprovēšanas”, bet pēc elektroniskās cigaretes izmēģināšanas par kaislīgiem smēķētājiem kļuva tikai 0,8%, bet pēc iQOS izmantošanas – tikai 0,4%.