Cēsu klīnikā veiksmīgi veiktas četras augstākās sarežģītības ginekoloģiskās operācijas

Viņa stāstīja, ka tās ir augsta līmeņa un grūtības pakāpes ginekoloģiskas operācijas, kas mūsdienīgā veidā atrisina daudzām Latvijas sievietēm aktuālas veselības problēmas. Operācijas vadīja Francijā praktizējošs ginekologs Eduards Ošiņš, kurš ir eksperts dziļās endometriozes ķirurģiskā ārstēšanā, sadarbībā ar Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas centra, kas darbojas Cēsu klīnikā, ginekoloģēm Jolantu Krauzi un Aigu Rotbergu.

Foto: Kaspars Kurcens

Dziļās endometriozes operāciju laikā pacientēm tika atjaunota iegurņa anatomija un olvadu caurlaidība, līdz ar to atjaunojot auglību un paverot iespēju nākotnē laist pasaulē mazuli. Arī dzemdes noslīdējumu izdevās labi koriģēt ar tīkliņa implantu - šī ir viena no jaunākajām un modernākajām metodēm, kuru ārstes, Krauze un Rotberga, apguva Vācijā un turpmāk varēs veikt arī patstāvīgi.

Dziļās endometriozes operācijas ilga līdz četrām stundām un vairāk. Tās tika veiktas ar mazinvazīvu metodi - laparoskopiski, sniedzot iespēju pacientēm jau nākamajā dienā doties mājās.

"Ja runājam par ginekoloģiskajām operācijām, tad šis ir visaugstākais līmenis jeb virsotne. Dziļā endometrioze rada neauglību, sāpes un nopietni ietekmē sievietes dzīves kvalitāti. Tie ir gadījumi, kad palīdzēt var ķirurģiskā ārstēšana. Tiesa, pašlaik Latvijā vēl ir maza pieredze šādu operāciju veikšanā. Dziļās endometriozes gadījumā operācija ir ļoti sarežģīta, jo slimība bojā dažādus blakus orgānus, bet endometriozes perēkli ir jāizoperē pilnībā," skaidroja ginekologs Ošiņš.

Pašlaik pasaulē katra desmitā sieviete reproduktīvā vecumā cieš no endometriozes. Arī Latvijā tā ir viena no mūsdienu aktuālākām problēmām, runājot par sieviešu veselību. Līdz 10% no saslimšanām ir tieši dziļās endometriozes. Ārsts skaidro, ka diemžēl gan Latvijā, gan arī Francijā šo slimību diagnosticē vēlu, dažkārt pat desmit gadus kopš slimības sākuma. Turklāt diagnosticēto gadījumu skaitam ir tendence pieaugt. Ārstiem vēl ir daudz neskaidrību par šīs slimības cēloņiem, taču skaidrs, ka viens no to veicinošiem apstākļiem ir vēlu plānotas pirmās dzemdības.

"Endometrioze vairāk ir jaunu sieviešu slimība, bet dzemdes noslīdējums raksturīgs sievietēm pirms un menopauzes laikā. Abas slimības ir plaši izplatītas un katra savā veidā būtiski ietekmē sievietes dzīves kvalitāti. Dzemdes noslīdējumu operē ar dažādām metodēm, bet daudzas neatrisina šo problēmu ilgtermiņā," komentēja ginekoloģe Krauze.

Krauze stāsta, ka kopā ar kolēģi ir apguvušas vairākas metodes un uzskata, ka vienmēr ir jāizvērtē, kas ir labākais katrai pacientei. Pieredze liecinot, ka laparoskopiskā operācija ar tīkliņa implantu pacientēm uzrāda ļoti labus rezultātus ilgtermiņā.

Jau ziņots, ka ārstes Krauze un Rotberga ir iniciatores operācijām, ārstes padziļināti pēta endometriozes ārstniecības iespējas, ik gadu apmeklē starptautiskas konferences par endometriozi un endoskopisko un histeroskopisko ķirurģiju.

Ginekologs Ošiņš ir viens no pirmajiem ārstiem, kas jau Latvijā sāka veikt dziļās endometriozes operācijas. Pašlaik ārsts strādā Francijā, Vosgesas rietumdaļā, CHOV Nefchateau klīnikā.

Cēsu klīnikā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums attiecīgo operāciju veikšanai, kā arī ārsti, kas sertificēti šajā jomā, tāpēc, sadarbībā ar vadošiem speciālistiem, tika izmeklēti viskomplicētākie gadījumi operācijām, lai sniegtu palīdzību pacientēm, un nākotnē ārsti varētu ne vien paši strādāt visaugstākajā līmenī, bet, iespējams, līdzīgā veidā dalīties pieredzē arī ar citiem kolēģiem.