Lady Gaga, īstajā vārdā Stefānija Džoanna Andželina Džermanota, debitēja ar singlu pirms vienpadsmit gadiem un ātri kļuva par pasaules sensāciju gan mūzikā, gan uz sarkanā paklāja. Ar savu daudzveidīgo ieguldījumu mūzikas industrijā, ar ģērbšanās stilu, provokatīvajiem šoviem un mūzikas videoklipiem viņa mūzikas jomā ir viena no līderēm gan popularitātes, gan ienākumu, gan balvu ziņā. Lady Gaga arī vairākkārt filmējusies, tostarp 2018. gadā uzņemtajā filmā “Zvaigzne ir dzimusi”, kur viņai ir galvenā loma. Viņa ir arī cilvēktiesību un labdarības aktīviste. Un tikai beidzamajos gados Lady Gaga pamazām ir atklājusi, kādas garīgas un fiziskas ciešanas viņai bijušas visu šo panākumu fonā.

No jēlas gaļas līdz vīriešu uzvalkam

Modē Lady Gaga nekad nav vairījusies no riska un galējībām. Gaļas kleita, kurā viņa bija tērpusies 2010. gada MTV videomūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā (tā bija darināta no jēlas liellopu gaļas), kļuva ikoniski slavena. Savukārt 2018. gada rudenī pasākumā “ELLE gada sievietes Holivudā” dziedātāja ieradās milzīgā, pelēkā Marc Jacobs vīriešu uzvalkā, nevis viņai raksturīgajās vecās, labās Holivudas stila balles kleitās ar korseti, kuras, kā viņa atzina, liek “sažņaugties viņas kuņģim”. Tomēr šī tērpa izvēle šoreiz nebija saistīta ar vēlmi provocēt vai izcelties.

“Tas bija milzīga izmēra vīriešu uzvalks, darināts sievietei. Un tad es sāku raudāt. Sajūta šajā uzvalkā bija tāda, kā es tagad jūtos. Šajā uzvalkā es dziļi iekšienē sajutu patiesību par sevi,” dziedātāja atzina pasākuma runā. “Kā seksuālās vardarbības upuris, kas cietis no kāda izklaides industrijas pārstāvja; kā sieviete, kas joprojām nav pietiekami drosmīga, lai nosauktu viņa vārdu; kā sieviete, kas dzīvo ar hroniskām sāpēm; kā sieviete, kurai jau ļoti agrā vecumā tika noteikts paklausīt tam, ko liek darīt vīrieši.”

Kauns vēl šodien

Viņa vēl bija Stefānija Džermanota, kad 2005. gadā cieta no kāda mūzikas producenta seksuāla uzbrukuma. “Kad mani 19 gadu vecumā izvaroja, es mainījos uz visiem laikiem. Daļa no manis uz ilgiem gadiem noslēdzās. Es nevienam to neteicu. Pati to ignorēju. Un jutu kaunu. Vēl šodien, stāvot jūsu priekšā, jūtu kaunu par to, kas ar mani ir noticis,” Lady Gaga atzinās ELLE pasākumā. “Joprojām ir dienas, kad uzskatu, ka tā ir mana vaina. Kad ļoti ietekmīgiem vīriešiem šajā industrijā pastāstīju, kas ar mani notika, neviens man nepalīdzēja. Neviens nepiedāvāja padomu vai palīdzīgu roku, lai es panāktu taisnīgumu. Viņi pat man neieteica psihiatra palīdzību, kas man bija ļoti vajadzīga. Šie vīrieši paslēpās, jo baidījās no savas varas zaudēšanas. Un tāpēc, ka viņi slēpās, sāku slēpties arī es pati.”

Tā pagāja daudzi gadi, nevienam neko nezinot. “Es gandrīz vai centos to izdzēst no savām smadzenēm. Un, kad tas beidzot nāca ārā, tas bija kā liels, neglīts briesmonis. Ja gribi izārstēties, tev ir jāstājas aci pret aci ar šo briesmoni.”

Gadiem ilgā patiesā stāvokļa slēpšana no sevis un citiem sāka izlauzties īstās, fiziskās sāpēs. Gaga devās pie ārsta, kurš viņai noteica diagnozi pēctraumatiskā stresa sindroms un fibromialģija. “Depresija, trauksme, ēšanas traucējumi, pēctraumatiskā stresa sindroms – tie ir tikai daži izpausmju piemēri, kas var izraisīt sāpju tornado,” viņa skaidro.

Hroniskas sāpes nav joks

2016. gada beigās Gaga kādā TV intervijā beidzot sabiedrībai atklāja “vienu no saviem vislielākajiem noslēpumiem” – ka seksuālas vardarbības dēļ cieš no pēctraumatiskā stresa sindroma. “Man ar manām psihiskās veselības problēmām sākumā vajadzēja pārvarēt bailes, lai mani neuzskatītu par meli, jo cietu tik lielas sāpes, par kurām iepriekš neviens nezināja. Es iznācu visu priekšā un atzinos, ka man ir pēctraumatiskā stresa sindroms, jo vairs negribēju slēpties kā agrāk.”

2017. gadā dziedātāja tviterī paziņoja, ka cieš no ārkārtējām nervu sāpēm, ko izraisa fibromialģija – sarežģīts un joprojām maz izpētīts sindroms –, kura cēlonis, viņasprāt, bija izvarošana, un koncerttūru slodzes un slavas spiediena dēļ ar gadiem fibromialģija tikai pastiprinājās. Pirms šā paziņojuma Lady Gaga bija spiesta atcelt koncertu Riodežaneiro, jo fibromialģijas izraisīto sāpju dēļ nonāca slimnīcā. 2018. gada februārī viņa atkal šā paša iemesla dēļ nonāca slimnīcā, un dažādās Eiropas pilsētās tika atcelti deviņi koncerti.

“Es jūtos sastingusi. Vai – saspiesta. Zināt to sajūtu amerikāņu kalniņos, brīdi, pirms braucat lejā pa patiešām stāvu slīpumu? Tās bailes, kas sažņaudz kuņģi… Mana diafragma saspiežas. Ir grūti elpot, un visu ķermeni pārņem spazmu lēkme. Un es sāku raudāt. Tāda ir traumu upura sajūta ik dienas, un tas ir… nožēlojami. Es vienmēr saku, ka traumai ir pašai savas smadzenes. Tā ielaužas visā, ko tu dari.”

Netflix dokumentālajā filmā Gaga: Five Foot Two (2018) dziedātāja atļāva filmēt savas ciešanas, lai palīdzētu cilvēkiem izprast šo sindromu. “Mani kaitina cilvēki, kuri netic, ka fibromialģija ir īsta. Man (un, domāju, arī daudziem citiem) tas patiesībā ir vesels trauksmes, depresijas un panikas ciklons, kas rada pārslodzi nervu sistēmai, un tāpēc sākas nervu sāpes. Cilvēkiem vajadzētu būt daudz iejūtīgākiem. Hroniskas sāpes nav joks. Un tā katru dienu – pamostoties tu nezini, kā jutīsies.”

Atklātība dziedātājas veselībai nāca par labu. “Ar katru dienu kļūst labāk. Man tagad ir fantastiski ārsti, kas par mani rūpējas un uztur tādā formā, lai es varētu uzstāties.”

Holivudai vairāk jārūpējas

Pārdzīvotā trauma un ciešanas tagad iedvesmo Lady Gaga aicināt Holivudu nodrošināt labāku garīgo aprūpi izklaides biznesā. Viņa atceras, ka savu garīgās veselības krīzi, kas mudināja meklēt ārstu palīdzību, pati piedzīvoja tieši pēc lielas pārslodzes darbā. “Sāku ievērot, ka varēju blenzt tukšumā sekundēm vai minūtēm,” Gaga atminas. “Man bija atmiņu uzplaiksnījumi, ko biju noglabājusi prātā ar domu, ka “tikšu ar tiem galā vēlāk”, bet tie mani gadiem mocīja. Kā zinātne mūs māca, smadzenes tā mani aizsargāja. Man bija arī disasociācijas un pēctraumatiskā stresa sindroma simptomi, un tiešām nebija komandas, kurā būtu iekļauts garīgās veselības atbalsts.”

Gaga uzskata, ka Holivudā jābūt sistēmai, kas aizsargātu un vadītu: “Sistēmai, kas iedrošinātu mani pateikt “nē!” lietām, no kā jūtu, ka jāatsakās; sistēmai, kas ļautu man atteikties no toksiskas darba vides vai strādāšanas kopā ar cilvēkiem, kuriem ir pamatoti apšaubāms raksturs”.

Dziedātāja vēlas, lai garīgā veselība vispār kļūtu par globālu prioritāti. “Mēs nevaram kontrolēt visus pārbaudījumus un traģēdijas, ko dzīve mums sagādā. Bet mēs varam darboties kopā,” viņa uzskata. “Mēs cīnīsimies par taisnīgumu sievietēm un vīriešiem, un tiem, kam ir cita seksuālā identitāte. Tieši tas man nozīmē būt sievietei Holivudā. Tas nozīmē, ka man ir tribīne. Man ir iespēja veikt pārmaiņas. Es lūdzu, lai mēs uzklausītu un ticētu, un pievērstu lielāku uzmanību cilvēkiem ap mums, kam tas ir vajadzīgs. Palīdziet. Veltiet spēkus pārmaiņām.”

