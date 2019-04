Kas ir 3DTRUS izmeklējums?

Kāda ir 3DTRUS metodes būtība?

Tā ietverta jau nosaukumā un tā saīsinājumā. Sākot to šifrēt no beigām, redzams, ka stāsts ir par ultraskaņu jeb US. Tā ir viena no diagnostikas metodēm, kas iegūst attēlus ar ultraskaņas palīdzību. Zonde sūta ultraskaņas (ļoti augstas , cilvēka ausīm nedzirdamas frekvences signālu, tas atstarojas no dažāda blīvuma audiem dažādi, šo atbalsi uztver zondē iemontēts sensors, pārvērš elektriskajos impulsos, kurus ar īpašu datorprogrammu analizē un parāda attēla veidā uz monitora. Šos attēlus vajadzības gadījumā var izdrukāt.



Otrkārt transrektālā (TR) – tas nozīmē, ka zondi ievada taisnajā zarnā (latīniski - rectum), lai labāk izmeklētu taisnās zarnas sienas, tostarp tās pēdējā posma - tūpļa (anālo) kanālu un tā abus slēdzējmuskuļus - sfinkterus, kā arī starpenes mīkstos audus.



Treškārt apzīmējums 3D nozīmē trīsdimensiju, jeb precīzāk - ar trīsdimensiju attēla apstrādi. Tas nozīmē, ka izmeklējuma rezultātā aparāts datorā iegūst trīsdimensiju telpisku attēlu, kuru ārsts pēc tam var datorā grozīt un skatīt dažādos griezumos, kas uzlabo diagnostikas iespējas.

Kā notiek izmeklējums?

Aparatūras izstrādātāji ir parūpējušies, lai šis izmeklējums varētu notikt pēc iespējas delikātāk un neraisītu nekādas asociācijas ar „pieaugušo filmām”. Zonde ir apmēram pirksta resnumā. Lai tā pēc katra pacienta nebūtu drakoniski jāsterilizē zonde, tai uzvelk īpašu plānu prezervatīvu. To ārsts ievada taisnajā zarnā izmantojot lubricējošu gelu – tas padara izmeklējumu komfortablāku. Pašu zondi izmeklējuma laikā nekustina, bet pa tās iekšpusi kustas kristāli, kas izstaro un nolasa atstarotās ultraskaņas signālus. Pats izmeklējums notiek apmēram 10 - 15 minūtes, bet iegūto attēlu ārsts pēta apmēram 10 - 20 minūtes.



Izmeklējums nav sāpīgs.

Cik šī metode ir informatīva?

Šī metode ir ar ļoti augstu izšķirtspēju – salīdzināma ar magnētiskās rezonanses izmeklējumu un kaut kādos gadījumos pat pārāka. MR ir arī dārgāks un ilgāks (gan paša izmeklējuma, gan gaidīšanas uz to ziņā) izmeklējums. Taisnai zarnas sienai ir 5 slāņi un magnētiskās rezonanses attēlos ir grūtāk tos izšķirt nekā 3DTRUS. Tā kā MR ir ilgāks izmeklējums, tā precizitāti var mazināt zarnas peristaltika (gludās muskulatūras ritmiskas viļņveidīgas saraušanās kustības). Pieredzējis ārsts diagnosts attēlos saredz ļoti būtiskas lietas, kas ir iemesls pacienta sūdzībām un ko ar to var darīt. Īpaši šī informācija noderīga pirms ķirurģiskas operācijas, lai izvēlētos vislabāko taktiku un operētu ļoti precīzi nepieciešamo vietu un maksimāli saglabātu pacientam spēju saturēt zarnu saturu. Nepārvērtējama 3DTRUS metode ir zarnu jaunveidojumu, to skaitā polipu izvērtēšanā. Ja jaunveidojums skāris tikai gļotādu, to droši var izoperēt. Tomēr, ja pārmaiņas ir dziļākas, tad jādomā cita ārstēšanas taktika. Ja jaunveidojums ir onkoloģiskas dabas, tad iespējams pirms operācijas būs nepieciešama neoadjuvantā terapija (starošana vai/un ķīmijterapija).

Ko izmeklē ar šo metodi?

Izmeklēšanu veic gan vīriešiem, gan sievietēm, kam ir dažādas starpenes un taisnās zarnas un tūpļa kanāla problēmas. Piemēram, plīsumi, neskaidras sāpes starpenes rajonā, strutaini vai asiņaini izdalījumi, iekaisuši hemoroīdi, nesaturēšana, dažādi jaunveidojumi, neskaidras izcelsmes bumbuļi, problēmas ar urinēšanu.



Liela pacientu kategorija ir sievietes, kam bijušas smagas dzemdības un ir plīsumu gan spontāni, gan jatrogēni (mediķu veicināti, lai varētu glābt pārlieki smagi dzimstošā bērniņa veselību un varbūt pat dzīvību). Apmēram 20% dzemdību Latvijā ir ar šādiem lielākiem vai mazākiem plīsumiem, kas var ietekmēt gan urīna, gan fēču nesaturēšanu. Ne vienmēr plīsumi ir tik smagi, ka problēmas rada uzreiz. Bieži vien proktoloģiskās problēmas aktualizējas, kad sievietei tuvojas vai ir iestājusies menopauze un daudzi audi sāk atslābt – tās ir sievietes ap 45 – 55 – 65 gadu vecumu. Šīs problēmas sāk izpausties kā fēču nesaturēšana vai gluži otrādi – aizcietējumi un nespēja evakuēt izkārnījumu masas. Medicīnā šos traucējumus apzīmē ar ODS jeb obstruktīvās defekācijas sindromu. Proktologu žargonā mēdz dēvēt arī par „sliktajiem kakātājiem”.



Protams, ODS dažādu iemeslu dēļ var būt arī vīriešiem.



Reizēm diskomfortu un problēmas rada fistula – izveidojusies pataloģiska eja no doba orgāna, šajā gadījumā taisnās zarnas, uz ārpusi. Tas saistās ar lielāka vai mazāka apjoma zarnu satura un strutu nekontrolējamu izdalīšanos.



Izmeklējumu iesaka arī taisnās zarnas polipu gadījumos. Iespējams, tie ir vien labdabīgi gļotādas izaugumi, kurus drošības dēļ ieteicams noņemt. Tomēr gadās, ka tie ir ļaundabīgi - polipam ir onkoloģiska daba un tad ir īpaši svarīgi saprast kāda ārstēšanas taktika būtu vispiemērotākā.

Kas nosūta uz šo izmeklējumu?

Tā nav skrīninga metode, kas būtu jāveic profilaktiskos nolūkos visiem. Uz šo izmeklējumu norīko proktologi, urologi, ginekologi, dažkārt onkologi un ķirurgi. Skandināvijas valstīs attīstās jauna medicīnas nozare - perineoloģija, kas koncentrējas uz iegurņa pamatnes problēmām un kuras ietvaros cieši sadarbojas proktologi, urologi un ginekologi. Pataloģijas mēdz būt ļoti saistītas, jo arī visu trīs tradicionālo specialitāšu ārstējamie orgāni atrodas ļoti cieši blakus un 3DTRUS izmeklējums precīzāk var parādīt, kur meklējams problēmas cēlonis.

Kā sagatavoties izmeklējumam?

Vienu stundu pirms izmeklējuma veic Microlax klizmu. Ja izmeklējums paredzēts tikai anālā kanāla rajonā, tad var bez īpašas sagatavošanās. Par to kā tieši sagatavoties, pirms tam pateiks ārsts.

Cik "AIWA Clinic"maksā 3DTRUS izmeklējums?

70 eiro.

Par "AIWA Clinic"

Pirmā un vienīgā Latvijā privātā plaša profila slimnīca "AIWA Clinic"

"AIWA Clinic" ir veidota pēc Eiropas labāko medicīnas iestāžu koncepta, mājīgās telpās un viesnīcas tipa palātās pacientiem piedāvājot augstvērtīgu medicīnisko aprūpi. AIWA Clinic praktizējošo speciālistu komandā ir vairāk nekā 50 Latvijas labāko profesionāļu.

"AIWA Clinic" augstas kvalifikācijas speciālisti veic mazinvazīvas operācijas, izmantojot jaunākās paaudzes saudzējošas tehnoloģijas, kas ļauj pacientam maksimāli ātri atgriezties pie ierastā dzīvesveida.

Ķirurģiskās manipulācijas klīnikā "AIWA Clinic" tiek veiktas atbilstoši Eiropas standartiem, tādējādi garantējot augstu efektivitātes līmeni un labus rezultātus. Augstas kvalifikācijas speciālisti izvēlas katram pacientam individuāli piemērotāko ārstēšanas metodi, vadoties tikai un vienīgi pēc pacienta interesēm un stāvokļa un ņemot vērā plašās iespējas veikt dažādas ķirurģiskās operācijas gan ar endoskopijas un lāzera aparatūras palīdzību, gan klasiskā veidā.

Klīnikā ir pieejams plašs ķirurģisko pakalpojumu spektrs – ne tikai vispārējās ķirurģijas pakalpojumi, bet arī bariatriskā (kuņģa samazināšanas) ķirurģija, bērnu ķirurģija, ginekoloģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija jeb acu ķirurģija, otolaringoloģija, pēdas ķirurģija, proktoloģija, traumatoloģija un ortopēdija, kā arī uroloģija. Ir pieejama arī augsta līmeņa plastiskā ķirurģija un skaistumkopšanas procedūras.

Klīnikā pieejamas arī dažādas izmeklēšanas metodes. Augstvērtīgu palīdzību sniedz "AIWA Clinic" terapeitiskās nodaļas ārsti, kuri ir specializējušies diagnostikā un ārstēšanā ļoti dažādās jomās: vispārīgajā terapijā, gastroenteroloģijā, neiroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, dermatoloģijā, nefroloģijā, uroloģijā.

Klīnikā var ērti veikt regulārās profilaktiskās veselības pārbaudes. 1–3 dienu laikā iespējams veikt izmeklējumus, izmantojot ekspresdiagnostikas programmas "Check-up" un "Screening". Datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, 3D ultrasonogrāfija un doplerogrāfija, digitālais rentgens, laboratorijas izmeklējumi tiek veikti vienuviet.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "AIWA Clinic"