Kas notiks, ja lidmašīnā neieslēgsiet lidojumu režīmu? Tikai retais zina atbildi
Kad ieslēdzat lidmašīnas režīmu, tālrunis pārtrauc savienojumu ar mobilo sakaru torņiem, dažos gadījumos arī ar Wi-Fi un Bluetooth.
Šī funkcija parādījās jau 1991. gadā pēc ASV Federālās sakaru komisijas pieprasījuma - toreiz baidījās, ka mobilie signāli var traucēt lidmašīnas svarīgāko iekārtu darbību.
Ir arī papildu ieguvums - lidmašīnas režīms palīdz taupīt akumulatoru, jo mobilo tīklu, Wi-Fi vai Bluetooth meklēšana patērē daudz enerģijas.
Bet kas notiks, ja lidojuma laikā neieslēgsiet lidmašīnas režīmu? Vai jūs arestēs? Vai jūsu tālruni? Patiesībā - nekas nenotiks, raksta BGR, atsaucoties uz pilota un instruktora ar 7 000 stundu lidojumu pieredzi, Gariju Koksu.
Tādu pašu viedokli pauž arī "PerchPoint" - pilots, "TikTok" autors un ASV armijas veterāns. Tomēr pastāv iespēja, ka var rasties traucējumi austiņās.
Kāpēc tas ir svarīgi
Veiksmīgs lidojums ir atkarīgs no nevainojamas saziņas ar gaisa satiksmes kontrolieriem. Tieši aviācijas dispečeri katru dienu vada tūkstošiem lidmašīnu gan gaisā, gan uz zemes. Pilotu austiņas ir veidotas tā, lai nodrošinātu maksimāli tīru skaņu - tas ir kritiski svarīgi.
Pēc "PerchPoint" teiktā, ja trīs vai četri pasažieri mēģina pieslēgties mobilajam tīklam tieši gaisā, tālruņu radioviļņi var sajaukties ar austiņu radiosignāliem. Tas nav katastrofāli, bet rada nepatīkamu troksni un kropļojumus: piloti dzirdēs dispečeru, bet saziņa var būt "netīra".
Tāpēc ASV Federālā civilās aviācijas pārvalde (FAA) uzskata, ka lidmašīnas režīma ieslēgšana ir vienīgais garantētais veids, kā novērst tālruņa ietekmi uz lidmašīnas sistēmām. Mūsdienu lidmašīnas režīma iestatījumi ļauj izmantot Wi-Fi un Bluetooth, atslēdzot tikai mobilo tīklu.
Pat nelieli pasākumi palīdz izvairīties no lieka stresa lidojuma laikā - pietiek vien pārliecināties, ka lidmašīnas režīms ir ieslēgts, un ka jūs neņematies līdzi ierīces, kas var radīt aizdomas. Tas padara lidojumu ērtāku un drošāku visiem.
Vai lidmašīnas režīms noder arī uz zemes?
Jā, dažreiz tas ir noderīgi arī zemes apstākļos. Papildus akumulatora taupīšanai, tas var paātrināt telefona uzlādi. Ir arī ātrs triks, kā uzlabot signālu gandrīz jebkurā viedtālrunī: ieslēdziet lidmašīnas režīmu, uzgaidiet dažas sekundes un izslēdziet to atpakaļ.
Tas piespiedu kārtā pārtrauc savienojumu ar pašreizējo torni, un tālrunis pieslēdzas jaunai, stabilākai vai tuvākai tīkla stacijai.