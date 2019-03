“Salīdzinājumam, jūs pērkat citronu sulu, bet jums pārdod ūdeni ar citrona grašu,” tā Zāļu valsts aģentūras zāļu ekspertīzes laboratorijas vadītāja vietnieks Guntars Kaspars aprakstīja situāciju “de facto” žurnālistiem.

“Rigvir” partiju, no kuras paņēma paraugu testēšanai, izņēma no apgrozījuma. Taču ZVA skaidro, ka pašu pārbaudi “Rigvir” pārstāvji apšaubījuši. Lai pārliecinātos, ka negatīvais rezultāts nebija nejaušs, ZVA nosūtīja uz britu laboratoriju paraugus vēl no trīs dažādām “Rigvir” partijām. “Ir komersanti, ka uzreiz piekrīt un meklē cēloni, kāpēc tā ir bijis, ir komersanti, kas apstrīd, tad mēs atkal ņemam papildus sērijas,” paskaidroja Kaspars.

LTV ziņo, ka atbilde par papildu paraugu testiem būs zināma marta beigās. “de facto” noskaidroja – ja visiem trīs paraugiem rezultāti būs tikpat slikti kā pirmajā posmā, medikamentam draud aizliegums tos pārdod Latvijā un izslēgšana no kompensējamo medikamentu saraksta.

Šonedēļ “Rigvir” ražotājs SIA “Latima” paziņoja par lēmumu apturēt zāļu izplatīšanu Latvijā. “Rigvir” grupas uzņēmumu izpilddirektore Kristīne Jučkoviča intervijā LTV situāciju komentēja šādi: “Nav jāuztraucas par sabiedrības veselību, arī tad, ja tur ir konstatēts tas, kar tur ir vai nav iespējams konstatēts. Marta beigās kopā ar ZVA izrisināsim šo jautājumu”.

LTV atgādina, ka pirms diviem gadiem ārstu profesionālās ārstu organizācijas (tostarp, Latvijas onkologu asociācija) lūdza izņemt preparātu no kompensējamo zāļu saraksta un anulēt to reģistrāciju valsts zāļu reģistrā. Pamatojums - pētījumi un publikācijas par “Rigvir” efektivitāti ir nekvalitatīvas. Piemēram, vienā no pētījumiem salīdzināta ārstēšana divām pacientu grupām: vieniem deva “Rigvir”, bet citiem - nē. Taču “Rigvir” grupā pacienti lietojuši arī ķīmijterapiju – tātad, nevar pateikt, kas tieši nodrošināja rezultātu. Toreiz zāļu ražotājs “de facto” žurnālistiem skaidroja, ka medikamenta kvalitāti apliecinot atsevišķie pacientu stāsti.

“De facto” atklāj arī to, ka iepriekš apšaubīta arī preparāta aktīvā komponente – vīruss, kam jāiznīcina vēža šūnas. To savulaik atklāja Latvijas zinātniece Aina Muceniece. Kad pirms 10 gadiem “Rigvir” atjaunoja reģistrāciju, pieaicināja neatkarīgu ekspertu Viesturu Baumani. Viņš secināja – nav zināms, vai vīruss, kas ir “Rigvir” sastāvā, ir tas pats, ko atklāja Muceniece. Šo informāciju Kristīne Jučkoviča raidījumam pēc būtības nekomentēja.