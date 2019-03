Mūsdienu metodes hemoroidālās slimības ārstēšanā: lāzertehnoloģijas un HAL-RAR metodes

Kas ir hemoroīdi un hemoroidālā slimība?

Prokto klīnikas vadītājs, ķirurgs – proktologs Valērijs Ratobiļskis: “ Hemoroīdi (hemoroidālie mezgli) ir fizioloģiski “spilventiņi” taisnās zarnas anālajā kanālā, kas nodrošina anālās atveres hermētiskumu. To asins apgādi veic 4–6 hemoroidālās artērijas. Dažādu faktoru ietekmē taisnās zarnas apvidū rodas asinsrites traucējumi, taisnas zarnas vēnās sastājas asinis, un tas veicina vēnu nosprostošanos, paplašināšanos, vēnu sieniņu novājināšanos un iekaisuma veidošanos. To tad arī dēvē par hemoroidālo slimību.



Dzīves laikā ar to lielākā vai mazākā mērā saskaras apmēram 80% dažādu valstu iedzīvotāju, turklāt apmēram 40 procentos gadījumu hemoroidālā slimība līdz zināmam brīdim var noritēt bez jebkādiem simptomiem.”

Kuras cilvēku grupas ir pakļautas hemoroidālās slimības riskam?

Papildus iedzimtības faktoriem augsta iespējamība iemantot hemoroidālo slimību ir: grūtniecēm, turklāt neatkarīgi no vecuma; pilnīgi visiem cilvēkiem, kuriem ir mazkustīgs dzīvesveids un kas daudz laika pavada sēžot; cilvēkiem, kas veic smagu fizisku darbu; tiem, kas uzņem maz šķidruma, uzturā daudz lieto asus vai treknus ēdienus, lieto alkoholu utt. Hemoroidālo slimību var izraisīt pat nepareizi vingrinājumi sporta zālē.

Slimības attīstības stadijas

Ārsti izšķir četras šīs slimības attīstības stadijas.

I stadija: hemoroīdi galvenokārt tiek konstatēti tikai proktoloģiskās apskates laikā. Iespējams diskomforts tūpļa apvidū, kairinājums, nieze.

II stadija: hemoroīdi var izkrist no anālās atveres vēdera izejas laikā vai augstas fiziskas slodzes laikā, ko pavada dedzinoša sajūta un asins izdalījumi. Pēc tam hemoroīdi paši ievelkas atpakaļ.

III stadija: pēc tualetes apmeklējuma vai pēc fizikās slodzes beigām izkritušie hemoroīdi paši neievelkas atpakaļ anālajā atverē. Vērojamas sāpes un asins izdalījumi.

IV stadija: hemoroīdi pastāvīgi atrodas anālās atveres ārpusē pat tad, kad nav sasprindzinājuma, un tos nav iespējams ievietot atpakaļ.

Vai hemoroidālā slimība var pāriet pati no sevis, bez ārstēšanas?

Medicīnā ir zināmi gadījumi, kad jaunām sievietēm, kurām hemoroidālie mezgli ir parādījušies grūtniecības laikā, pēc dzemdībām, ja ir normāls uzturs un mērenas fiziskas aktivitātes, iestājas remisija. Taču pārējos gadījumos (gan vīriešiem, gan sievietēm) šie mezgli paši nesamazinās, bet tikai palielinās.

Kā var palīdzēt proktologs?

Ikviena cilvēka organisms ir unikāls. Un saprast, kas notiek ar Jūsu organismu, var tikai speciālists, kura rīcībā ir mūsdienu aparatūra un zināšanas par šo slimību. Tāpēc, ja ir kāda diskomforta sajūta, uzreiz ir jāpierakstās pie proktologa. Proktoklīnikā strādā kā proktologi-vīrieši, tā arī proktologi-sievietes. Pacients var izvēlēties, ar ko pārrunāt savu delikāto problēmu. Klīnikas speciālistu rīcībā ir jaunākā aparatūra, kas tiek izmantota saudzīgās, mazinvazīvās ārstnieciskajās manipulācijās.

Mūsdienu tehnoloģiju sasniegumi

Hemoroidālo mezglu ārstēšana ar lāzertehnoloģiju, izmantojot LPS Dornier Medilas D Skinpuls lāzeri atbilstoši MCG Vācijas (Frankfurte pie Mainas) gastroenteroloģijas klīnikas tehnoloģijai.

Biežāk tiek izmantota I–II stadijā.

Papildus ārstnieciskajai iedarbībai uz pašiem mezgliem tiek salīmētas anālā kanāla gļotādas un zemgļotādas apvalka malas, kas izraisa mezgla sarukšanu un pievilkšanos. Tā ir 100% bezkontakta metode, kas ievērojami saīsina pēcoperācijas periodu. Šī metode arī palīdz cīņā ar anālajām plaisām un tādu veidojumu kā polipi, papilomas, kondilomas u.c., likvidēšanā. Nepatīkamu sajūtu novēršanai un psiholoģiskā diskomforta mazināšanai tiek veikta īslaicīga atsāpināšana ar gāzu maisījumu “Entonox”, kas sastāv no “smieklu gāzes” N2O un skābekļa. Jau dažas minūtes pēc proktoloģiskās procedūras beigām pacients atkal ir pie pilnas apziņas.

Ārstēšanas etapi, izmantojot DIOŽU LĀZERU:

1. speciālista konsultācija;

2. lāzera procedūra – 20 min;

3. atpūta dienas stacionārā no 1 līdz 3 stundām;

4. došanās mājās ar savu automašīnu vai ar sabiedrisko transportu –sakot ar pirmo stundu pēc operācijas;

5. kontroles konsultācija pēc 2 nedēļām.

HAL-RAR.

Biežāk tiek izmantota II–IV stadijā.

Tās ir divas metodes, kas bieži tiek lietotas kopā. HAL metode tika izstrādāta 1995. gadā Japānā. Tās pamatā ir hemoroidālos mezglus barojošo artēriju cauršūšana un nosiešana specializēto ultraskaņas doplera zondes kontrolē. Pēc šīs manipulācijas mezgli saplok.

2005. gadā pasaulē tika ieviesta RAR metode, kas nodrošina izkrituša mezgla gļotādas apvalka fiksāciju (liftingu). Jāatzīmē, ka šīs manipulācijas nerada anālā kanāla anatomijas izmaiņas. Manipulācijas veikšanai tiek lietota īslaicīga vispārējā anestēzija. 6–12 stundas pēc procedūras pacients ir atguvies un var patstāvīgi doties mājās. Nepatīkamās sajūtas pilnībā pāriet 2–3 nedēļu laikā.

Ārstēšanas etapi, izmantojot HAL-RAR metodi:

1. speciālista konsultācija;

2. HAL-RAR ķirurģiskā procedūra – no 40 minūtēm;

3. uzturēšanās dienas stacionārā – no 6 līdz 12 stundām;

4. atgriešanās mājās pasažiera statusā, vēlams, ar automašīnu;

5. pēcoperācijas kontrole – klīnikā pēc 24 stundām;

6. kontroles apskate pēc 7–14 dienām.

Kā nepieļaut hemoroidālās slimības atgriešanos?

Lai nepieļautu hemoroidālās slimības attīstību, tostarp recidīvu pēc operācijām, ir svarīgs pareizs uzturs tā, lai tiktu nodrošināta zarnu satura iztukšošanās, un regulāras fiziskās aktivitātes. Prokto klīnika piedāvā īpašas fizioterapijas kursu mazā iegurņa muskuļu nostiprināšanai un uztura speciālista konsultāciju.



SVARĪGI! Šis pacientiem paredzētais buklets satur vispārīgu informāciju un neaizstāj speciālista konsultāciju.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar PROKTOklīnika