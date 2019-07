Cilvēkam bez specifiskām veselības problēmām tas, iespējams, arī nebūtu jādara, ja viņš ikdienā ievērotu diētas ārstu ieteiktos vispārpieņemtos racionāla uztura principus, kas izstrādāti tā, lai nāktu par labu visam organismam. Diemžēl daudzu cilvēku ēšanas paradumi stipri atšķiras no vēlamajiem, un tas atstāj nelabvēlīgu iespaidu arī uz aknām.

Kustas maz, ēd daudz

Lai gan dzīvesveids daudziem no mums ir mazkustīgs, ēšanas tradīcijas, kas nāk līdzi no iepriekšējām paaudzēm, nosaka to, ka cilvēki regulāri uzņem par daudz kaloriju. Nereti viņi paši to apzinās, taču manīt uztura paradumus ir ļoti grūti. Turklāt mūsdienās tam, ko vecmāmiņas sauca par kārtīgu ēdienu – cūkgaļai, dūmotam speķim, olām, pilnpienam, sviestam, krējumam un citiem lauku labumiem -, klāt nākuši ogļhidrātiem bagāti našķi – saldumi, smalkmaizītes, gāzētās limonādes, saldas augļu sulas u.c. Ja cilvēks ir fiziski aktīvs, ogļhidrāti tiek pārvērsti enerģijā un patērēti, bet, ja viņš ir mazkustīgs, tad organisms ogļhidrātus pārveido taukos, kas nogulsnējas ne tikai uz vēdera vai gurniem, bet arī iekšējos orgānos, tostarp aknās .

Kas aknām patīk

No aknu veselības viedokļa ir vēlamas biežas, bet ne pārāk apjomīgas maltītes, 4-6 reizes dienā. Jāseko, lai sabalansētās devās organisms uzņemtu nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Ieteicams izvēlēties veselīgus ēdiena gatavošanas paņēmienus – vārīšanu, sautēšanu, tvaicēšanu vai cepšanu folijā. Aknām nepieciešamas pilnvērtīgas olbaltumvielas, ko var uzņemt ar piena produktiem, gaļu, zivīm. Vislabāk, ja ēdiens tiek gatavots mājās vai labā ēdināšanas uzņēmumā no svaigiem produktiem. Ieteicams lietot termiski neapstrādātas augu taukvielas, piemēram, kvalitatīvas pirmā spieduma eļļas, kas satur poli nepiesātinātās taukskābes, uzturā vēlami pilngraudu izstrādājumi un citi ar šķiedrvielām bagāti produkti, tāpat arī nedrīkst aizmirst ik dienu uzņemt pietiekami daudz ūdens.

Kas aknām nepatīk

Aknām nāk par sliktu retas, bet apjomīgas maltītes, tāpēc visiem spēkiem būtu jācenšas izskaust “pusdienvakariņu” tradīciju – kad cilvēks, vakarā atgriezies no darba un būdams pamatīgi izsalcis, apēd milzīgu ēdiena porciju, pārēdas un pēc tam ir spējīgs vairs tikai zvilnēt pie televizora. Aknas nav sajūsmā par ļoti treknu, sāļu un kūpinātu ēdienu. Ar piesardzību jāizturas pret asām garšvielām.

Ja aknas ir veselas, asās garšvielas tām nekaitē un pat veicina gremošanas procesus, bet no garšvielām jāizvairās, ja tās izraisa dedzināšanu, sāpes vēderā vai citas nepatīkamas sajūtas. Papildu slodzi aknām rada dažādi pārtikas konservanti, tāpēc nav vēlams aizrauties ar konservētiem produktiem, desām un dažādiem gataviem pusfabrikātiem, kas turklāt bieži ir pārsālīti, tādēļ aiztur organismā šķidrumu un nevajadzīgi veicina apetīti. Nav vēlami taukos cepti ēdieni, kaut arī tiem ir kārdinoša brūni zeltaina garoziņa. Aknu veselībai kaitīgi arī alkoholiskie dzērieni, jo īpaši bīstama ir alkohola kombinācija ar medikamentiem.

Badošanās nav labākais risinājums

Šķiet paradoksāli, taču taukaino aknu slimība – steatoheptoze var attīstīties arī tāpēc, ka cilvēkam ilgstoši bijis nepilnvērtīgs uzturs, jo olbaltumvielu trūkuma apstākļos var notikt tauku izgulsnēšanās aknās.. Attieksme pret badošanos dažādos gadsimtos bijusi atšķirīga. Senos laikos cilvēkiem dažkārt nācās badoties pārtikas trūkuma dēļ, citi praktizēja badošanos, balstoties uz reliģiskiem apsvērumiem, vēl citi vienkārši cerēja ar badošanos palīdzību ātri atbrīvoties no liekā svara. Mūsdienās izmantot badošanos šim mērķim uztura speciālisti neiesaka. Liekā svara problēmas vislabāk palīdzēs atrisināt individuāla konsultācija pie komponenta speciālista, kas ļaus atbrīvoties no nevēlamās ķermeņa masas pakāpeniski, nenodarot pāri savam organismam.

