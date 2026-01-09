Tukuma novadā noskaidroti konkursa “Ziemassvētku Smukums 2025” laureāti
Turpinot aizsākto tradīciju, veicinot svētku noskaņas radīšanu Tukuma novadā, norisinājās konkurss “Ziemassvētku Smukums 2025”. Šogad konkursam tika saņemti vairāk nekā 200 pieteikumu. Visi apskatītie īpašumi ir bijuši īpaši skaisti un cits par citu unikālāki!
Iedzīvotāji ir izdekorējuši īpašumus gan ar spožām lampiņām, gan dabas materiāliem, gan pašdarinātiem dekoriem. Katrs dekors ir īpašs, bet paši sirsnīgākie un uzrunājošākie ir tie, kuros ir ielikta personīga attieksme, izdoma un mīļums.
CĒRES PAGASTS, KANDAVAS PAGASTS, KANDAVA
1. "Saulītes", Kandava, 2. Ozolu iela 9-16, Kandava, 3. Uzvaras iela 34, Kandava, 4. Upes iela 4, Kandava, 5. "Ausmas", Kandavas pagasts, 6. Talsu iela 41, Kandava, 7. Rūmenes iela 45, Kandava, 8. "Sprīdīši", Cēres pagasts.
DEGOLES PAGASTS, TUMES PAGASTS
1. “Madaras”, Vienība, Degoles pagasts, 2. ”Dižozoli”, Tumes pagasts, 3. Pasta iela 8b, Tume, 4. ”Reisi”, Tumes pagasts.
DŽŪKSTES PAGASTS
1. “Niedrītes”, Džūkstes pagasts, 2. “Gaiķi”, Džūkstes pagasts.
ENGURES PAGASTS
1. Engures pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte", Engure, 2. Kr.Valdemāra iela 67, Engure, 3. "Laimes", Apšuciems, Engures pagasts, 4. Piejūras veselības un aktīvās atpūtas centrs "Tauriņkrasti", Bērzciems, Engures pagasts.
IRLAVAS PAGASTS, LESTENES PAGASTS
1. “Riekstiņi”, Irlavas pagasts, 2. “Vekseļi”, Irlavas pagasts, 3. “Avoti”, Lestenes pagasts.
JAUNPILS PAGASTS, VIESATU PAGASTS
1. “Valdnieki”, Jaunpils pagasts, 2. “Rūķīši”, Jaunpils pagasts, 3. “Ausmas”, Jaunpils pagasts, 4. “Auri”, Viesatu pagasts.
JAUNSĀTU PAGASTS, PŪRES PAGASTS
1. “Krieviņi”, Lamiņi, Pūres pagasts, 2. “Varavīksnes”, Pūre, 3. “Rasas”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts.
LAPMEŽCIEMA PAGASTS
1. Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”, Lapmežciems, 2. Ozolu iela 19, Lapmežciems, 3. Upes iela 16, Lapmežciems, 4. “Bērziņi”, Ragaciems.
MATKULES PAGASTS, VĀNES PAGASTS
1. “Sniķeri”, Matkules pagasts, 2. “Plieņi”, Vānes pagasts.
SĒMES PAGASTS, ZENTENES PAGASTS
1. "Ziedlejas", Sēmes pagasts, 2. Ezera iela 14-24, Sēmes pagasts, 3. "Sniedzes", Zentenes pagasts.
SLAMPES PAGASTS
1. “Sprīdīši” un darbnīcas, Slampes pagasts, 2. “Pilsētnieki”, Slampes pagasts, 3. “Mazgraudi”, Slampes pagasts.
SMĀRDES PAGASTS
1. “Paisumi”, Smārdes pagasts, 2. “Niedras”, Smārdes pagasts, 3. “Mazrozes”, Smārdes pagasts, 4. Jaunā iela 9, Smārde, 3. stāva nomnieces.
TUKUMS
1. Talsu iela 11, 2. Pils iela 14, 3. Pasta iela 11 k3-49, 4. Harmonijas iela 22 un 24, 5. Atpūtas iela 6, 6. Zemgales iela 8, 7. Staru iela 40, 8. Ķiršu iela 9, 9. Noras iela 30, 10. Durbes iela 42, 11. M.Parka iela 7, 12. Pētera iela 10, 13. Rīgas iela 84, 14. Krasta iela 1-28, 15. Kurzemes iela 60, 16. Kurzemes iela 5, 17. M.Smilšu iela 14, 18. Dzirkaļu iela 5, 19. Veļķu iela 11b, 20. Senču iela 3, 21. Birztalas iela 1a, 22. Kuldīgas iela 72-36, 23. Lielā iela 44, 24. Lielā iela 7, 25. Partizānu iela 7.
ZANTES PAGASTS, ZEMĪTES PAGASTS
1. "Veldzes", Zantes pagasts, 2. "Mežrozītes", Zemītes pagasts, 3. "Bārtupes", Grenči, Zemītes pagasts.