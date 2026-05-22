Ne tikai "salds" ūdens: zinātnieki atklājuši pārsteidzošo arbūza labvēlīgo ietekmi uz veselību
Arbūzs jau sen kļuvis par iecienītu vasaras kārumu, taču pētījumi rāda, ka šis atsvaidzinošais auglis var sniegt labumu, kas krietni pārsniedz vienkāršu slāpju remdēšanu.
Zinātnieki atklājuši, ka cilvēki, kuri regulāri lieto arbūzu uzturā, parasti ievēro veselīgāku kopējo diētu un var uzturēt efektīvāku sirds un asinsvadu darbību, vēsta "ScienceDaily".
Žurnālā "Nutrients" publicētais pētījums norāda, ka arbūzs nodrošina iespaidīgu uzturvielu, antioksidantu un dabisku savienojumu kombināciju, kas saistīta ar sirds-asinsvadu un metabolisma veselību.
Augsts ūdens saturs un zema kaloriju vērtība padara arbūzu arī par vienkāršu veidu, kā uzturā iekļaut vairāk augļu.
Arbūzu saista ar labāku diētas kvalitāti
Vienā pētījumā tika analizēti dati no Nacionālā veselības un uztura pārbaudes aptaujas (NHANES), lai salīdzinātu to cilvēku uzturu, kuri ēd arbūzu, ar tiem, kuri to nelieto, visā Amerikas Savienoto Valstu teritorijā. Analīze parādīja, ka gan bērni, gan pieaugušie, kuri patērēja arbūzu, kopumā uzturējās pie labākas uztura kvalitātes.
Pētījuma rezultāti rāda, ka arbūza lietotāji saņēma vairāk:
- uztura šķiedrvielu,
- magnija,
- kālija,
- C vitamīna,
- A vitamīna,
- likopīna un citu karotinoīdu.
Tajā pašā laikā viņi patērēja mazāk pievienotā cukura un piesātināto tauku. Šāda kombinācija ir ievērības cienīga, jo daudziem amerikāņiem joprojām ir grūti sasniegt ieteikto augļu patēriņa līmeni.
Amerikas uztura vadlīnijas (DGA) iesaka ik dienu patērēt no 350 līdz 600 gramiem augļu, taču lielākā daļa pieaugušo un bērnu patērē tikai aptuveni pusi no šīs devas.
Var atbalstīt sirds veselību
Vēlākā klīniskā pētījumā Luiziānas štata universitātē tika pētīts, vai arbūza sula var palīdzēt aizsargāt asinsvadu funkciju periodos, kad asinīs paaugstināts cukura līmenis. Pētījumā piedalījās 18 veseli jauni cilvēki, kuri ik dienu divu nedēļu garumā dzēra arbūza sulu.
Zinātnieki koncentrējās uz diviem dabīgiem arbūza savienojumiem — L-citrulīnu un L-arginīnu, kas piedalās slāpekļa oksīda ražošanā. Slāpekļa oksīds palīdz asinsvadiem atslābināties un paplašināties, kas ir svarīga veselīgas asinsrites un sirds-asinsvadu funkcijas sastāvdaļa.
Pētījums atklāja pierādījumus tam, ka arbūza sulas iekļaušana uzturā palīdzēja uzturēt asinsvadu funkciju hiperglikēmijas apstākļos un ietekmēja sirdsdarbības ritma mainīgumu.
"Mēs atzīstam, ka, lai gan izlases lielums bija neliels (18 veseli jauni vīrieši un sievietes) un nepieciešami papildu pētījumi, šis darbs papildina esošo pierādījumu apjomu, kas atbalsta regulāru arbūza lietošanu sirds-asinsvadu un metabolisma veselības labā.
Papildus L-citrulīnam un L-arginīnam arbūzs ir bagāts antioksidantu, C vitamīna un likopīna avots – visi šie var palīdzēt samazināt oksidatīvo stresu un spēlēt lomu sirds slimību profilaksē," skaidroja Luiziānas štata Universitātes Diētikas un pārtikas zinātnes skolas profesors Džeks Losso.
Turpinās pētījumi par ieguvumiem
Kopš šo darbu publicēšanas papildu pārskati un meta-analīzes turpina izpētīt arbūza lomu asinsvadu un metabolisma veselībā. Pētnieki ziņo, ka arbūza lietošana un L-citrulīna piedevas var uzlabot rādītājus, kas saistīti ar asinsvadu elastību un asinsriti, tostarp pulsa viļņa ātrumu un endotēlija funkciju.
Zinātnieki īpašu interesi veltījuši arbūzam, jo tas ir viens no bagātīgākajiem dabiskajiem pārtikas avotiem L-citrulīnam. Jaunākie pārskati uzsvēra šī augļa potenciālo lomu slāpekļa oksīda ražošanas, veselīgas asinsrites un sirds-asinsvadu funkcijas atbalstīšanā, lai gan eksperti norādīja, ka joprojām nepieciešami plaši ilgtermiņa pētījumi.
Arbūzs ir arī bagāts ar likopēnu — spēcīgu antioksidantu, kas saistīts ar oksidatīvā stresa mazināšanu un potenciālu labumu sirds veselībai. Sarkano arbūzu šķirnēs parasti likopēna līmenis ir īpaši augsts.
Slāpju remdējošs, zemas kaloritātes auglis
Papildus pētniecības interesi izraisošajām īpašībām arbūzs joprojām ir uzturvielām bagāts auglis, ar ko viegli baudīt visu gadu. Apmēram 300 gramu porcija satur tikai 80 kalorijas un nodrošina 25% no diennakts C vitamīna normas un 8% no B6 vitamīna normas.
Šis auglis sastāv aptuveni no 92% ūdens, kas padara to par lielisku izvēli slāpju remdēšanai karstā laikā vai pēc fiziskām aktivitātēm.
Neatkarīgi no tā, vai tas tiek pasniegts vasaras grilēšanā, sajaukts smūtijā vai pievienots salātiem, arbūzs piedāvā vienkāršu veidu, kā palielināt augļu patēriņu, vienlaikus papildinot uzturu ar vitamīniem, antioksidantiem un hidratāciju.