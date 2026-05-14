Latvijā parādījušās pirmās vietējās zemenes - cenas sasniedz pat 20 eiro kilogramā
Tuvojoties vasaras sezonai, sociālajos tīklos un dažādos pilsētu tirdziņos arvien biežāk parādās iespēja iegādāties pirmās Latvijā audzētās zemenes. Lai gan vietējo ogu sezona vēl tikai sākas, audzētāji jau piedāvā siltumnīcās audzētās zemenes, kuru cenas šobrīd ir salīdzinoši augstas.
SIA “Jaunvecumi” savā “Facebook” profilā ziņo, ka piedāvā svaigas Latvijā audzētas zemenes par 15 eiro kilogramā. Tikmēr “Blomi zemenes” pircējiem piedāvā iegādāties ogas uz vietas saimniecībā par 12 eiro kilogramā.
Arī “Durbes dārza veltes” sociālajos tīklos paziņojušas par sezonas sākumu: “Zemeņu sezonu varam pasludināt par atklātu,” raksta audzētāji, piebilstot, ka pirmās zemenes jau nolasītas un būs pieejamas Liepājas Pētertirgū par 15 eiro kilogramā.
Savukārt Liepājas Pētertirgū jau pieejamas tā dēvētās “leģendārās omes Čibu zemenes”. Ierakstā sociālajos tīklos norādīts, ka tās ir pirmās šī gada siltumnīcu zemenes, ko audzē Gunta. Cena 11. maijā bijusi 20 eiro kilogramā, taču pircējiem, kuri pasaka, ka ir “no Lindas”, iespējams saņemt atlaidi un iegādāties zemenes par 15 eiro kilogramā.
Arī Valdemārpils tirgū iespējams iegādāties Latvijā audzētas zemenes. Audzētāji norāda, ka saimniecība atrodas Valdemārpilī, Pļavu ielā 19.
Kā ierasts, pirmās vietējās zemenes maksā ievērojami vairāk nekā sezonas vidū, kad ogu piedāvājums kļūst plašāks un cenas samazinās. Tomēr, neskatoties uz augstajām cenām, interese par Latvijā audzētajām zemenēm jau tagad ir liela.
Kā ziņots, Rīgas centrāltirgū ir parādījušies arī pirmie saldie ķirši, taču to cena pagaidām var pārsteigt ne vienu vien pircēju — sociālajos tīklos tiek ziņots, ka kilograms ogu maksā 29 eiro.
Lai arī pirmās sezonas ogas tirgos nereti parādās par krietni augstāku cenu, kas vēlāk, pieaugot piedāvājumam, mēdz samazināties, daudziem šāda cena tomēr šķiet pārāk “sālīta”.