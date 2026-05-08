Sešas viltības logu mazgāšanai, lai tie spīdētu un laistītos
Pavasara saules stari liek sirdij pukstēt priecīgāk, tomēr tiem ir arī kāds mazs mīnusiņš, proti, tie atklāj, cik netīri pēc garās ziemas ir logi. Nākas atlocīt piedurknes un ķerties pie darba. Lai rezultāts būtu labāks, iesakām izmēģināt kādu no šiem trikiem.
Iesaka ģimenes portāla Mammamuntetiem.lv redaktore Ginta Auziņa.
1. Lai kā gribētos mazgāt logus brīdī, kad spīd spoža saulīte, labāk nogaidīt, kad laiks būs kaut nedaudz apmācies. Apmākusies diena šim darbiņam ir labāka, jo saule radīs atspīdumus uz stikla un būs grūti novērtēt to patieso tīrību. Turklāt tiešos saules staros mazgājamie līdzekļi uz loga ātri izžūst un atstāj neglītas švīkas.
2. Nemazgā logus taisni no augšas uz leju vai pa apli – tā veidojas svītras un ir grūti redzēt, cik daudz jau nomazgāts. Vislabāk logus mazgāt izmantojot ar tādu kā burta S veida kustību.
3. Pievieno mazgājamajam ūdenim izšķīdinātu trauku mazgājamajai mašīnai domāto kapsulu. Kvalitatīvas trauku mazgāšanas kapsulas padara glāzes kristāltīras un to pašu spēs paveikt arī ar logiem.
4. Sajauc mazgājamo ūdeni ar etiķi un pusglāzi citronu sulas. Patīkams bonuss – māja labi smaržos.
5. Ņem talkā ožamo spirtu. Liela daļa profesionālo logu mazgājamo līdzekļu ir uz spirta bāzes. Ja pievienosi pašgatavotajam logu mazgāšanas šķīdumam pāris pilienu ožamā spirta pilienus, iegūsi tikpat efektīvu līdzekli, kā pārdod veikalos.
6. Fejas savu vēlmju īstenošanai izmanto burvju nūjiņu, bet sievietes pie nevainojami tīriem logiem tiek ar mikrošķiedras drāniņām. Pērkot pievērs uzmanību, lai tā tiešām būtu domāta logu mazgāšanai. Tad tev vajadzēs tikai ūdeni un drāniņu, lai logi būtu nevainojami tīri.