Kāda maize ir veselīgāka: zinātnieki nosauc divus veidus
Rudzu un skābmaize ir populāras izvēles uzturā. Tomēr no uzturvērtības viedokļa rudzu maizei ir noteikts pārsvars, jo tā ir izgatavota no pilngraudu miltiem.
Šāds produkts satur vairāk šķiedrvielu, kas pozitīvi ietekmē sirds veselību, gremošanu un cukura līmeni asinīs.
Tomēr arī skābmaize ir ar savām priekšrocībām. Saskaņā ar pētījumiem šāda maize ir noderīga pateicoties baktērijām, kas atbalsta zarnu veselību, raksta "Health".
Kāda maize ir veselīgāka sirdij
Pētījumi rāda, ka jebkura pilngraudu maize var būt daļa no veselīga sirdij piemērota uztura. Tomēr rudzu maizei ir neliels pārsvars, jo tā satur vairāk šķiedrvielu.
Produkti, kas satur daudz šķiedrvielu, kā liecina pētījumi, palīdz ilgāk justies paēdušam, kas veicina svara kontroli. Tas, savukārt, samazina slodzi uz sirdi un samazina sirds un asinsvadu slimību risku.
Turklāt rudzu maize satur beta-glikānu – šķīstošo šķiedrvielu veidu, kas palīdz samazināt "sliktā" holesterīna līmeni. Tāpat tajā ir vairāk kālija, kas veicina asinsspiediena pazemināšanos.
Ietekme uz cukura līmeni asinīs
Gan rudzu maizei, gan skābmaizei ir līdzīgs glikēmiskais indekss – no zema līdz vidējam. Tās paaugstina cukura līmeni asinīs lēnāk nekā baltmaize.
Tomēr iedarbības mehānismi ir atšķirīgi:
- Rudzu maize: šķiedrvielas palēnina gremošanu un novērš straujas cukura svārstības, kā arī var uzlabot insulīna līmeni.
- Skābmaize: fermentācijas process palielina rezistenta cietes saturu, kas arī palīdz stabilizēt glikozes līmeni.
Speciālisti iesaka apvienot maizi ar olbaltumvielām vai veselīgiem taukiem, lai izvairītos no straujām cukura svārstībām.
Izmantošana gremošanai
Abi maizes veidi var būt noderīgi gremošanas sistēmai, taču izvēle ir atkarīga no individuālajām vajadzībām.
Rudzu maize satur gan šķīstošās, gan nešķīstošās šķiedrvielas. Tās veicina zarnu veselību, uzlabo mikrofloru un palīdz novērst aizcietējumus.
Skābmaize piedāvā citas priekšrocības. Fermentācijas laikā tiek samazināts fitīnskābes saturs, kas uzlabo minerālu uzsūkšanos – jo īpaši dzelzs, kalcija un cinka. Tāpat šāda maize var būt vieglāka gremošanai un labāk panesama cilvēkiem ar jutību pret glutēnu.
Eksperti norāda: abi maizes veidi var būt daļa no veselīga uztura, ja ievēro mērenību, kontrolē porcijas un apvieno tās ar citiem uzturvielām bagātiem produktiem.