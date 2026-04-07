Pasta carbonara klasiskā versija.
Šodien 10:27
Pasta carbonara dziedātājas Emilijas gaumē
Šis ēdiens dziedātājas Emilijas virtuvē top bieži, jo garšo visiem mājiniekiem.
2 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
200 g spageti
100 g bekona vai pančetas
2 olu dzeltenumi + 1 vesela ola
50 g rīvēta cietā siera (parmezāna vai līdzīga)
svaigi malti melnie pipari
sāls
Gatavošana:
1. Vāri spageti sālsūdenī pēc instrukcijas.
2. Bekonu sagriez kubiņos un apcep pannā, līdz kraukšķīgs, tad noņem pannu no uguns.
3. Bļodā sajauc olas, rīvēto sieru un piparus.
4. Nokāstus karstus makaronus liec pannā pie bekona.
5. Pievieno olu un siera maisījumu un ātri sajauc. Mērce karstumā sabiezēs. Ja nepieciešams, pieber sāli.
6. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar sieru un pipariem.