Dzēriens, kas mitrina un dod spēku vairāk nekā ūdens: kas ir šis brīnumprodukts?
Kamēr vairums cilvēku pērk parasto ūdeni vai saldos dzērienus, īstais enerģijas eliksīrs paliek nepamanīts.
Šis dzēriens spēj acumirklī atjaunot spēku līdzsvaru pēc fiziskām slodzēm, raksta "WP Kuchnia".
Runa ir par kokosriekstu ūdeni. Neskatoties uz savām unikālajām īpašībām, tas joprojām neizbauda lielu popularitāti, lai gan tas satur dabiskos elektrolītus, kas ātri atsvaidzina ķermeni.
Nedrīkst sajaukt šo dzērienu ar kokosriekstu pienu. Pēdējais tiek ražots no kokosriekstu mīkstuma un satur ievērojami vairāk tauku un kaloriju. Savukārt kokosriekstu ūdens ir dabiska šķidruma veids, kas atrodams jaunajos kokosriekstos.
Norādīts, ka tas ir daudz vieglāks un atsvaidzinošāks. Tāpēc to ieteicams dzert pēc treniņiem.
Ietekme uz muskuļiem un asinsspiedienu
Kokosriekstu ūdens, pirmkārt, palīdz atjaunot šķidrumu līdzsvaru. Pateicoties elektrolītiem, tas spēj atbalstīt ķermeni pat tad, ja cilvēks dienas laikā dzer pārāk maz ūdens.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta kālijam, kas atrodas dzēriena sastāvā. Šis elements atbalsta pareizu muskuļu un nervu sistēmas darbību. Pietiekams šī komponenta daudzums ir svarīgs arī normāla asinsspiediena uzturēšanai.
Turklāt dzēriens satur nelielu daudzumu dabisko cukuru, kas piešķir spēku bez liekām kalorijām.
Tomēr autors brīdina par noteiktiem ierobežojumiem:
"Personām ar nieru slimībām vai tām, kurām nepieciešama kālija līmeņa kontrole uzturā, jābūt uzmanīgiem. Šādos gadījumos pat veselīgs produkts ne vienmēr būs piemērots lielos daudzumos."
Tiem, kas vēlas pastiprināt efektu, ir atspirdzinoša kokteiļa recepte. Tā pagatavošanai būs nepieciešams:
- 300 ml kokosriekstu ūdens un 100 ml minerālūdens;
- puses laima un citrona sula;
- 50 g apelsīnu un svaiga piparmētra.
- Jāizmaisa ūdens ar citrusaugļu sulu, pievieno apelsīna gabaliņus, piparmētru un ledu.