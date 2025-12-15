Šis ir īstais laiks tukšot pagrabu - trīs receptes, kā pagatavot salātus no Latvijas dārzeņiem
Laiks tukšot pagrabu un likt uz kārā zoba visu, kas tur atrodams. Turklāt tagad ir īstais laiks ēst visu vēl svaigā veidā, jo ne āboliem, ne sakņaugiem vēl nav pagraba garšas. Ja mājās pagraba nav vai tas ir tukšs, jāizmanto veikala vai tirgus piedāvājums.
Skābu kāpostu salāti ar bietēm
Ja kāposti ir ļoti garās strēmelēs, liec tos uz dēlīša un nedaudz sakapā. Tad ēdot tos būs vieglāk noturēt uz dakšiņas.
10 minūtes
4–6 personām
2 vidēja izmēra vārītas vai ceptas bietes
2 skābeni āboli
200 g skābu kāpostu
1 apelsīns
2–3 ēdk. saulespuķu eļļas
1 tējk. sāls
1 tējk. cukura
1. Bietes notīri un sarīvē salmiņos. Nomizo un iztīri ābolus, sarīvē tos tāda paša izmēra salmiņos kā bietes. Liec bļodā kopā ar kāpostiem.
2. Uzrīvē apelsīna miziņu un piespied 1 ēdk. tā sulas. Uzber sāli un piparus. Pārslaki ar eļļu un visu samaisi. Var pasniegt nekavējoties vai uzglabāt ledusskapī pāris dienu.
Ābolu un seleriju salāti
Šie salāti der gan kā piedeva pamatēdiena, gan kā pildījums sviestmaizei vai burgeram.
20 minūtes
6–8 personām
500 g selerijas saknes
2 saldskābi āboli
200 g grieķu jogurta
1 tējk. maigu sinepju
1 tējk. ābolu etiķa
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
1. Seleriju nomizo un sarīvē uz sakņu rīves skaidiņās. Ābolus iztīri un sarīvē salmiņos.
2. Jogurtu sajauc ar sinepēm, etiķi, sāli un pipariem. Samaisi ar āboliem un selerijām. Pasniedz nekavējoties.
Melno rutku salāti ar burkāniem
Šos salātus vislabāk ēst uzreiz pēc pagatavošanas, jo, tiklīdz tie atsulojas, rutka aromāts kļūst ne īpaši patīkams. Ja ir izteikti sīvi, mārrutkus var nepievienot.
20 minūtes
6–8 personām
2 vidēja izmēra melnie rutki
2 burkāni
150 g skābā krējuma
1 ēdk. mārrutku
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
1. Dārzeņus nomizo un uz sakņu rīves sarīvē skaidiņās.
2. Krējumu samaisi ar sāli, cukuru un mārrutkiem. Liec pie dārzeņiem un caurjauc.