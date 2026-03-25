Labāks nekā veikalā - karamele un īrisi
Īrisu pagatavošana prasa mazāk laika nekā karamelizēšanas process, taču der pamēģināt abus. Patiešām gardi našķi.
Ņem vērā, ja karamelizē cukuru!
■ Karameles pagatavošanai vislabāk der parastais baltais cukurbiešu cukurs; tas ir tīrs, ātri kūst un veido vienmērīgu karameli. Brūnajā cukurā mēdz būt piemaisījumi, un tāpēc karamele nesanāk tik dzidra. Arī pūdercukurs, it īpaši veikalā nopērkamais ar pretsalipes vielām vai cietes piedevu, nav piemērots.
■ Vislabākā karamele sanāk vara katlā ar biezu dibenu – tajā cukurs izkūst glīti un vienmērīgi. Ja tāda nav, jāņem pēc iespējas platāks katls, lai varētu iekaisīt cukuru vienmērīgi plānā kārtā.
■ Ja pēc cukura karamelizēšanas vēl paredzēts pievienot saldo krējumu, katlam jābūt arī ar pietiekami augstām malām, jo lielā karstumā krējums ļoti strauji ceļas uz augšu.
■ Ja nākas bieži karamelizēt cukuru, ieteicams iegādāties cukura termometru – tas atvieglos dzīvi un garantēs labāku rezultātu. Cukurs sāk kust pie 135 grādiem, pie 145 grādiem sāk apbrūnēt, bet pie 180 grādiem sadeg. Tāpēc karotei vai lāpstiņai, ar ko maisa cukuru, jābūt no karstumizturīga materiāla, nevis no plastmasas.
Krējuma īrisi
Ja neizmanto mandeļu biezeni, tad sviesta, cukura un krējuma vārīšana ilgst kādu pusstundu, līdz maisījums karamelizējas. Vēsā, sausā vietā lielāku īrisu porciju var uzglabāt pat līdz diviem mēnešiem.
Aptuveni 20 gab.
30 minūtes
● 175 g cukura
● 75–90 g pūdercukura (bez piemaisījumiem)
● 75 g biezenī sasmalcinātu mandeļu
● 50 g sviesta
● 45 g saldā krējuma
● 1 tējk. vaniļas cukura
● ¼ tējk. jūras sāls pārslu
1. Katlā izkausē sviestu. Iemaisi cukuru un krējumu. Uzvāri un uz straujas uguns, nepārtraukti maisot, vāri aptuveni 2 minūtes.
2. Noņem no uguns un iemaisi mandeļu biezeni un vaniļas cukuru.
3. Pakāpeniski iemaisi pūdercukuru un sāli, līdz izveidojas gluda konsistence.
4. Tūlīt iepildi mazā taisnstūrainā veidnē un izlīdzini.
5. Ieliec ledusskapī, lai atdziest. Sagriez gabaliņos.