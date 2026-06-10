Būvniecības uzraugi pieprasījuši nekavējoties pārtraukt Centrāltirgus Gaļas paviljona ekspluatāciju
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) trešdien apsekojis Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu un no ceturtdienas, 11. jūnija, tā ekspluatācija tiks liegta, paziņojis Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Rīgas mērs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt "Rīgas namu" vadības atbildību - vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai BVKB izvirzītās prasības ir laikus ieviestas.
Tāpat Kleinbergs aicināšot attiecīgās komitejas vadītāju un par īpašumiem atbildīgo Rīgas vicemēru Edvardu Ratnieku (NA) skaidrot situāciju rīdziniekiem.
Kleinbergs sola personīgi sekot līdzi tam, kā situācija tiek risināta un vai tiek nodrošināts arī atbalsts tirgotājiem, lai viņi pēc iespējas varētu turpināt darbu.
BVKB apstiprināja, ka birojs ir veicis Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona apsekošanu un izvērtējis būves tehnisko stāvokli. Patlaban tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana.
Plašāku informāciju par BVKB secinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem birojs sniegs pēc visu procedūru pabeigšanas ceturtdien, 11. jūnijā.
SIA "Rīgas nami" apgrozījums 2025. gadā sasniedza 28,42 miljonus eiro, kas ir par 3,3% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī uzņēmums 2025. gadu ir noslēdzis ar 94 000 eiro peļņu.
Iepriekš ziņots, ka uzņēmums Rīgas Centrāltirgū 2026. gadā plāno turpināt attīstības koncepcijas īstenošanu, tostarp virzīt metu konkursa organizēšanu un secīgus tirgus atjaunošanas projektus, lai nodrošinātu tirgus darbības nepārtrauktību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un teritorijas attīstību.