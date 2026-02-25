Vārām dažādas lēcas
Lēcas ir veselīgs un garšīgs ēdiens, kas lieliski piemērots ikdienas uzturam. Gatavojot lēcas mājās, var iegūt veselīgu maltīti un pielāgot to savām vēlmēm.
Apgāžam mītus
Cilvēkiem mēdz būt maldīgs priekšstats, ka lēcas ir ilgi jāvāra, tās nevar lietot bez iepriekšējas mērcēšanas un ir bezgaršīgas, Iespējams, šāds maldīgs uzskats nācis mantojumā no agrākiem laikiem, kad pārsvarā bija pieejamas tikai viena veida lēcas. Tagad pasaule ir vaļā, ir radītas arī jaunas lēcu apstrādes tehnoloģijas un nopērkamas visdažādākās lēcas – gan tādas, kam nepieciešams lēns gatavošanas process, gan tādas, no kurām ēdiens top gatavs pārdesmit minūtēs.
Cik minūtēs būs gatavas?
Lielās brūnās lēcas – 45–60 minūtes. Pirms vārīšanas ieteicams mērcēt, vislabāk – pa nakti. Mazās lēcas (zaļās franču lēcas, melnās jeb belugas lēcas, spāņu pardina lēcas u. tml.) – 20–30 minūtes. Nav jāmērcē. Sarkanās un dzeltenās lēcas – 10 minūtes. Nav jāmērcē.
Zini!
Lēcas vārīšanās laikā ļoti labi pieņem garšvielu un garšaugu aromātu un garšu. Ar šīm piedevām var padarīt gardu jebkuru lēcu ēdienu un pat iztikt bez citiem produktiem. Vārītas, sausas lēcas ir labi piemērotas iesaldēšanai un lietošanai gadījumos, kad nepieciešamas tikai pāris karotes, piemēram, pievienošanai salātiem vai ēdienu rotāšanai. Lēcas pirms vārīšanas ir rūpīgi jānoskalo.