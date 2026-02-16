Kuri rieksti sniedz vislielāko labumu veselībai?
Riekstu lietošana tiek saistīta ar virkni veselībai labvēlīgu efektu, tostarp sirds slimību un priekšlaicīgas nāves riska samazināšanu. Kā atšķiras to īpašības?
Rieksti ir nepiesātināto tauku, uztura šķiedrvielu, augu izcelsmes olbaltumvielu, mikroelementu un antioksidantu avots.
Regulāra riekstu lietošana ir saistīta ar mazāku sirds un asinsvadu un išēmisko sirds slimību izplatību, kā arī ar zemāku "sliktā" holesterīna un triglicerīdu līmeni – visbiežāk sastopamā tauku veida asinīs.
Riekstu augstās kaloritātes dēļ daudzi uzskata, ka tie veicina svara pieaugumu; tomēr patiesībā ir otrādi: mērens riekstu patēriņš palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu un veicina ķermeņa svara kontroli.
Kaut arī kopumā rieksti ir veselīgi, dažādi to veidi iedarbojas uz organismu atšķirīgi un ne vienādi.
Kuri rieksti sniedz vislielāko labumu veselībai un kā to iekļaušana uzturā palīdz ķermenim?
Pekanrieksti
Kā liecina nesenie Čikāgas Ilinoisas Tehnoloģiskā institūta pētījumi, pekanriekstu lietošana uzturā var uzlabot svarīgākos rādītājus, kas saistīti ar sirds un asinsvadu sistēmas stāvokli, īpaši asins lipīdu profilu.
Pekanrieksti satur lielu daudzumu polifenolu — antioksidantu veidu, kā arī citu bioaktīvu savienojumu, kas pastiprina antioksidantu aktivitāti un palīdz samazināt lipīdu oksidāciju, vēsta "Euronews".
Valrieksti
Valrieksti ir vienīgais riekstu veids, kuram ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) ir apstiprinājusi oficiālu veselības paziņojumu par sirds slimību riska samazināšanu.
To labvēlīgā ietekme ir saistīta ar augstu alfa-linolēnskābes (ALA) saturu — augu izcelsmes omega-3 taukskābi, kas labvēlīgi ietekmē sirdi, smadzenes un vielmaiņu.
Klīniskie pētījumi ir pierādījuši, ka vairāk nekā 30 gramus valriekstu dienā var palīdzēt samazināt "sliktā" holesterīna līmeni.
Valrieksti tradicionāli tiek uzskatīti par produktu, kas veicina atmiņu, un pētījumi apstiprina, ka cilvēki, kuri regulāri tos lieto, uzrāda augstākus rezultātus atmiņas testos un informācijas apstrādes ātrumā.
Mandeles
Mandeles izceļas ar augstu uzturvērtību un ir īpaši noderīgas sirdij, svara kontrolei un ķermeņa antioksidantu aizsardzībai.
Starp riekstiem mandeles ir viens no līderiem uztura šķiedrvielu saturā: tās atbalsta vielmaiņu, sirds veselību un zarnu darbību, kā arī veicina kopējo ķermeņa stāvokli, palīdzot gremošanai, cukura līmeņa asinīs kontrolei un mikrobiotas darbībai.
Mandeles ir arī labs E vitamīna avots, kas darbojas kā antioksidants un aizsargā šūnas no oksidatīvā bojājuma.
Izteiktākais efekts tika novērots, lietojot 42–50 gramus mandeļu dienā.
Pistācijas
Pistācijas ir bagātas ar antioksidantiem un izceļas ar labu kaloritātes un olbaltumvielu attiecību. Tie ir vitamīnu B grupas un folātu avots, kas nepieciešami svarīgiem šūnu procesiem, piemēram, DNS atjaunošanai un eritrocītu veidošanai.
Attiecībā uz valīnu, neaizvietojamo aminoskābi, kas piedalās muskuļu audu atjaunošanā un augšanā, pistācijas ir vienas no līderēm starp riekstiem.
Brazīlijas rieksti
Brazīlijas rieksti, kas aug Amazones tropu mežos, ir viens no bagātākajiem selēna avotiem. Selēns ir neaizvietojams mikroelements, kuru organisms nespēj sintezēt vai uzkrāt lielos daudzumos.
Selēns ir antioksidantu īpašības un atbalsta imūnsistēmas darbību.
Tomēr lielos daudzumos brazīlijas rieksti var būt toksiski, tāpēc ieteicams ierobežot to patēriņu līdz vienam vai diviem riekstiem dienā.