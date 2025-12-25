Publicitātes foto
Garšīgi
Šodien 08:31
Ko iesākt ar pāri palikušajām piparkūkām? Atbilde - uztaisīt trifeles!
Ne vienam vien latvietim Ziemassvētku smarža saistās ar piparkūkām, īpaši, ja tās gatavo mājās pats. Tomēr nereti pēc svētkiem tās paliek pāri tādā vairumā, ka grūti izdomāt, kur piparkūkas likt, un beigās tās tiek izmestas. Lai piparkūkas neietu zudībā, “Restorānu servisa skolas” pasniedzēja un restorāna “Ferma” konditore Valērija Čudova dalās ieteikumos, ko pagatavot no pāri palikušajām piparkūkām.
“Ir vairākas receptes, kur var izmantot piparkūkas, piemēram, gatavojot pamatni Jaunā gada kūkai. Tomēr garšīgi, viegli un ātri pagatavojamas ir svētku trifeles,” saka Valērija.
Sastāvdaļas:
- 100 g piparkūku,
- 40 g krēmsiera,
- 40 g sasmalcinātu pistāciju,
- 30 g pūdercukura.
Pagatavošana: vispirms sasmalcina piparkūkas, pēc tam masai pievieno krēmsieru, trīs ēdamkarotes pistāciju un pūdercukuru. Pēc tam no iegūtās masas izveido nelielas bumbiņas, kuras apviļā pistācijās.