Inga Vanaga lutina ģimeni ar mājās gatavotu ēdienu: "Bija laiks, kad emocionāli nespēju aiziet ārpus mājas paēst"
“Darbdienām man ir ātri un viegli pagatavojamas receptes,” žurnāla "100 Labi Padomi" jaunākajā numurā atklāj Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja. Pie tā sauktajām ātrajām receptēm ierindotas pat kotletes, jo roka uztrenēta, savulaik palīdzot mammai gatavot mielastus lielam pulkam ēdāju.
Arī Inga pati ilgus gadus bijusi kafejnīcas īpašniece, tāpēc viņas ģimene esot izlutināta ar garšīgu mājās gatavotu ēdienu.
Gatavot ir jāpatīk un jāpadodas
To, ka saimniekošana virtuvē Ingai Vanagai sagādā prieku, var manīt uzreiz – jau pie pirmajiem teikumiem viņas acīs parādās aizrautīga dzirksts. Un kā gan ne, ja gatavošana ir teju vai šūpulī ielikta. “Mamma daudzus gadus bija pavāre, un tas mani ir iespaidojis, jo mājās visu laiku tika cepts, vārīts, marinēts. Man ir bijis posms, kad emocionāli nespēju aiziet kaut kur ārpus mājas paēst. Nekas nešķita pietiekami garšīgs, kvalitatīvs.”
Arī Ingai bijusi sava kafejnīca. Vidusskolas laikā kopā ar skolas biedreni izveidojusi mācību firmu, un ar ģimenes atbalstu un iesaisti tapa kafejnīca. “Deviņpadsmit gadu vecumā nodibināju uzņēmumu, kas darbojās daudzus gadus. Tas atstājis ietekmi gan uz mani, gan uz manu ģimeni. Mūsu bērni ir pieraduši pie mājās gatavota ēdiena, bet gatavot ir jāpatīk un tam ir arī jāpadodas. Man patīk un šķiet, ka arī padodas,” Inga smej un piebilst, ka lielākoties, īpaši darbdienās, top ģimenē jau iecienītas receptes, taču nedēļas nogalēs un svētku brīvdienās gan var ļauties dancināt savas maņu kārpiņas ar kādām jaunu garšu kombinācijām. “Darbdienām man ir dažādas ātrās receptes. Piemēram, vistas fileja. Ja nopērk strēmelītes vai mazās filejas, tad nav pat jāgriež, tikai piespiež citrona sulu, pievieno garšvielas, kādas patīk, un nedaudz majonēzi. Tā vajadzīga, lai fileja sanāk sulīga. Visu sajauc, atļauj garšām mazliet savilkties un liek uz pannas. Nepilnās desmit minūtēs gaļa gatava.”
Inga gan nenoliedz, ka arī viņu saldētavā atrodami kādi pusfabrikāti, piemēram, pelmeņi, kas noder reizēs, kad darbi ieilgst vai ir kāds pasākums vakarā. Arī saldās brokastu pārslas tiekot pirktas. “Uzskatu, ka nevajag pārspīlēt ar kādiem tabu, jo ne pusfabrikāti, ne brokastu pārslas nav mūsu pamata ēdienkartē. Lielie bērni jau paši gatavo, pat pankūkas cep.” Vecākajam dēlam Artūram ir 15 gadu, un viņš esot prasmīgs auzu pārslu-banānu pankūku cepējs: banānu saspaida, sajauc ar auzu pārslām, olu, mazliet piena, nedaudz uzbriedina un cep. Gatavas ēd ar mammas gatavotu ievārījumu. “Viņš ir futbolists, tāpat kā 12 gadus vecais brālis Kaspars, un maltīšu ziņā mēs to jūtam – abiem vajag daudz ēst.”
Visu sarunu ar Ingu Vanagu, kurā viņa dalās ar savām ēst gatavošanas gudrībām un iecienītākajām receptēm, lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 3. decembra pieejams labākajās preses tirdzniecības vietās un Zurnali.lv.