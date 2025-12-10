Kā samazināt apkures izmaksas, ja logos svilpo vējš?
Nav noslēpums, ka viens no galvenajiem siltuma zuduma iemesliem mājoklī ir nenosiltināti logi. Protams, ja logi ir pavisam jauni, nekam tādam nevajadzētu notikt. Ja mājoklī ir vecie logi vai arī plastmasas logi, kas ievietoti jau pirms dažiem gadiem, to apkope un siltināšana ir ļoti būtisks priekšnosacījums, lai apkures cenas nesasniegtu astronomisku līmeni un mājās būtu silts.
Veco koka logu siltināšana
Visbiežāk ar siltuma zudumiem saskaras tie, kuru mājokļos vēl ir vecā tipa koka logi. Ja vien tiem salīdzinoši nesen nav veikta nopietna renovācija, siltināšana pirms ziemas sezonas nepieciešama pilnīgi noteikti. Labā ziņa – šo procesu iespējams veikt arī paša spēkiem, un metodes ir visdažādākās.
Logu aizklāšana ar PVC plēvi
Darbs salīdzinoši vienkāršs, bet rezultatīvs. Ar PVC plēvi logam var izveidot tādu kā trešo stiklu. Uz loga rāmjiem uzlīmē izolācijas lenti, virs tās ar skavotāju rūpīgi piestiprini plēvi. Šādi siltināti logi nebūs diez ko pievilcīgi, bet pret siltuma zudumu pasargās.
Logu spraugu aizpildīšana
To var darīt ar visdažādākajiem materiāliem – porolona strēmelēm, presētu papīru. Šķirbas rūpīgi aizpildi un pēc tam pārlīmē ar krāsotāju lenti vai līmlenti. Protams, spraugas var aizpūst arī silikona hermētiķi, tikai ņem vērā, ka pirms tā lietošanas logs ļoti pamatīgi jāattīra no visiem netīrumiem, pretējā gadījumā veidosies caurumi un viss siltināšanas darbs vārda tiešā nozīmē būs vējā.
Plastmasas logu siltināšana
Ar plastmasas logiem situācija ir nedaudz sarežģītāka. Lai saprastu, kā logu pareizi siltināt, vispirms jāmēģina noskaidrot, kas tiem par vainu. Ja logi uzstādīti salīdzinoši nesen, bet tik un tā jūtams, ka cauri tiem pūš vējš, varbūt pie vainas ir nekvalitatīva logu uzstādīšana. Šādā gadījumā noteikti vajadzētu vērsties pie uzņēmuma, kas logus uzstādījis; iespējams, vēl ir spēkā garantija. Ja logi uzstādīti pirms vairāk nekā gadus trīs gadiem, jāķeras pie darba pašam vai jāsauc talkā speciālists.
Logu regulēšana
Eksperti teic, ka patiesībā PVC logu regulēšana nepieciešama katru gadu pirms vēsās sezonas sākuma. Tikai pareizi noregulēti logi nelaidīs cauri vēsās gaisa plūsmas. Ja vien nav zināšanu būvniecībā, šo darbiņu labāk uzticēt speciālistiem.
Logu blīvgumijas maiņa
Logu blīvgumijas laika gaitā nolietojas. Sala un saules ietekmē tās sāk plaisāt, tādējādi ļaujot telpā ieplūst vēsajam gaisam. Blīvgumiju nomainīt nudien nav sarežģīti. Tās nopērkamas būvmateriālu veikalos un pieejamas pat dažādās krāsās.
Biezi aizkari un žalūzijas
Ja īsti nav laika vai vēlmes pievērsties iepriekšminētajiem darbiem, telpu no siltuma zuduma pasargās arī biezāki aizkari vai rullo žalūzijas.