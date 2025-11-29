Ziema nāk ar aizsalušām slēdzenēm: kā izvairīties un ko darīt, ja tās aizsalst
Ziema nāk ne tikai ar baltu, pūkainu sniedziņu un leduspuķēm logos, bet arī ar dažādām nejaucībām, piemēram, aizsalušām slēdzenēm. Tā notiek gan mājas durvīm, gan automašīnai, gan vārtiem. Ko iesākt? Ir divi situācijas risinājumi. Viens – ātrā palīdzība, ja slēdzene jau ir aizsalusi; otrs – nepieļaut, lai tā aizsaltu.
Slēdzeņu atkausēšana
Izmanto speciālos līdzekļus, kas izgatavoti no tehniskā spirta jeb izopropilspirta. Viena no tā īpašībām ir spēja nesasalt pat ļoti zemā temperatūrā (-86 grādi). Šis spirts ir arī dažādu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu sastāvā, bet tie nebūs tik efektīvi, lai atkausētu slēdzenes, jo tajos ir 50–70 % spirta, bet atkausēšanas līdzekļos – līdz pat 98 procentiem. Atkausētājs darbojas gaužām vienkārši – ielej vai iesmidzini līdzekli aizsalušajā slēdzenē, un tas ledu pārvērš ūdenī. Tas neļauj ūdenim atkal sasalt un pamazām izspiež no slēdzenes.
Neļauj slēdzenei aizsalt
Nereti atkausēšanas līdzekļos ir klāt arī silikons, kas pilda smērvielas funkciju un vienlaikus atgrūž ūdeni, tā paildzinot neaizsalšanas efektu. Iegādājoties pretaizsalšanas vai atkausēšanas līdzekli, ir vērts papētīt tā sastāvu un noskaidrot, kam tieši tas ir paredzēts. Augstas kvalitātes atkausēšanas un pretaizsalšanas līdzekli ieteicams lietot regulāri, visu ziemu – tā sevi pasargāsi no netikšanas mājās vai uz darbu.
Paša taisīts līdzeklis nelīdzēs
Lai arī dzirdēti dažādi ieteikumi, kā pašiem izgatavot pretaizsalšanas šķīdumu, labāk to nedarīt. Pirmkārt, ka nav garantijas, ka tas tiešam palīdzēs, otrkārt, tas var izraisīt koroziju, un tad būs jāšķiras no daudz lielākas naudas summas, nekā maksā atkausēšanas līdzeklis, lai nodarīto skādi izlabotu.