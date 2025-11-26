Pasažieri pieturā piesalst pie metāla soliņa, gaidot autobusu Vangažos
Autobusa galapunktā Vangažos, cilvēkiem, kuri, gaidot autobusu, grib piesēst uz tur esošā soliņa, jārēķinās, ka pēcāk iekāpt autobusā var būt sarežģīti, it īpaši šajos ziemīgajos laikapstākļos. Pie metāla soliņa var piesalt gan apģērbs, gan apsalt iedzīvoties nopietnās veselības problēmās.
“Vai tiešām Vangažos autobusa galā punktā jāsēž uz dzelzs krēsla? Cienājamās novada domes deputāti, pasēžat uz tāda dzelzs izstrādājuma. Mīnus desmit grādos varbūt sapratīsiet, kā tas ir. Sēdes nerva un urīnpūšļa iekaisums garantēts! Diemžēl, tur sēž daudzi pensionāri - gan gaidot autobusu, gan atpūšoties pēc pastaigas. Un, cienījamiem priekšnieki, lūdzu, neatrunājaties ne ar kādu projektu un tā saskaņošanu. Vienkārši ņemiet un izdariet darbu kā nākas, cienot savus iedzīvotājus,” “Facebook” grupā “Apvienotais Ropažu novads “ raksta Biruta Velmere.
Viņas viedoklim interneta komentāros pievienojas desmitiem vangažnieku:
* “Plānākā apģērbā var apsaldēt dibenu.”
* “Inženieris jau sēž siltā telpā un mīkstā krēslā, viņš jau nezina kā ir sēdēt uz metāla, galvenais, ka izprojektēts projekts un saņemta alga.”
* “Kad pensionāri apsaldēs apakšgalu un nomirs, tas i domāt vairāk nevajadzēs.”