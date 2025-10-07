Spāņu skolēni Saldū sūkstās par aukstumu, bet Latvija viņiem patīk
Saldus vidusskolas apmaiņas projekta dalībnieki no Spānijas viesojas Saldus novada pašvaldībā, lai iepazītos ar Latvijas dabu, kultūru un vietējo kopienu. Šī nedēļa solās būt pilna ar aktivitātēm un jauniem iespaidiem, kas bagātinās abu valstu jauniešu pieredzi.
6. oktobra pēcpusdienā Saldus novada pašvaldībā viesojās Saldus vidusskolas skolēni kopā ar apmaiņas projekta dalībniekiem no Spānijas. Viesi tika iepazīstināti ar prezentāciju par Saldus novadu.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga uzdeva jauniešiem jautājumu – kādas ir viņu pirmās asociācijas, ierodoties Latvijā un Saldū? Spāņu skolēni vienbalsīgi atzina, ka pēc Spānijas šeit šķiet ļoti auksts!
Jaunieši Latvijā ieradās vēlu vakarā, un dalījušies pozitīvos iespaidos par redzēto – Latvija ir zaļa, ar daudz kokiem, skaistām dabas ainavām un plašām teritorijām – laukiem un mežiem.
Skolēni Saldū uzturēsies visu šo nedēļu, piedaloties dažādās aktivitātēs un ekskursijās, iepazīstot Latviju un tās kultūru.