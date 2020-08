Tāpat kā viss ēdiens, arī norītie ķiršu kauliņi izies cauri barības vadam un nokļūs kuņģī. Atšķirībā no augļu mīkstuma tie ir nesagremojami un caur gremošanas sistēmu iziet veseli un neskarti. Tomēr no kauliņu regulāras norīšanas, īpaši no kauliņa sakošļāšanas, noteikti vajadzētu izvairīties, jo to kodolos ir ķīmiska viela amigdalīns, kas, nonākot mūsu organismā, pārvēršas cianīdā. Cianīds ir inde, kas var atņemt šūnām skābekli, tas gan ir atkarīgs no uzņemtā daudzuma. Tomēr, ja ķiršu kauliņš netiek sakošļāts, bet ir gadījies to norīt – saindēšanās nav iespējama.

Jāņem vērā, ka, ēdot augļus un ogas ar kauliņiem, ir risks aizrīties, jo īpaši maziem bērniem, kuriem, iespējams, nav lielas pieredzes ķiršu vai citu līdzīgu augļu ēšanā. Tāpēc labāk iepriekš izņemt kauliņus vai arī jāiemāca bērniem pirms norīšanas tos izspļaut.

