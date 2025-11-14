Pats vienkāršākais Latvijas dārzenis, no kā ātri var pagatavot dažādus salātus
Burkāns ir vienkāršs un vienlaikus universāls Latvijas dārzenis, no kura ātri pagatavot veselīgu, košu un gardu maltīti. Burkāni lieliski iederas svaigos salātos, piešķirot tiem saldenu kraukšķīgumu.
Franču burkānu salāti
15 minūtes
3–4 personām
4 vidēja izmēra burkāni
3 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1 ēdk. citrona sulas
1 tējk. Dižonas sinepju
1 tējk. citrona miziņas
1 ēdk. medus
½ tējk. sāls
1. Sarīvē burkānus uz rupjās sakņu rīves un liec bļodā.
2. Sakul mērci no pārējām sastāvdaļām un iemaisi burkānos. Pasniedz nekavējoties vai uzglabā ledusskapī līdz 2 dienām.
Burkānu salāti ar sezamu
Ja pie rokas ir melnā sezama sēklas, droši ber tās parasto sezama sēkliņu vietā – kontrastējošās krāsas salātus padarīs greznākus.
15 minūtes
3–4 personām
4 vidēja izmēra burkāni
1 apelsīns
½ citrona
2 ēdk. sakapātu piparmētru
1 ēdk. cukura
1 ēdk. viegli apgrauzdētu sezama sēklu
½ tējk. sāls
1. Sarīvē burkānus salmiņos vai uz rupjās sakņu rīves.
2. Liec burkānus bļodā un pierīvē apelsīna un citrona miziņu. Izspied no citrusiem sulu un iejauc burkānos kopā ar pārējām sastāvdaļām.
Burkānu un ziedkāpostu salāti
15 minūtes
3–4 personām
2 vidēja izmēra burkāni
1 neliela ziedkāposta galviņa
2 ēdk. majonēzes
1 ēdk. skābā krējuma
1 tējk. citrona sulas
½ tējk. malta, apgrauzdēta kumīna
½ tējk. sāls
1. Sarīvē burkānus, plāni saēvelē ziedkāpostu.
2. Liec krūzē pārējās sastāvdaļas un sakul mērci, iejauc to burkānos un ziedkāpostos. Pasniedz nekavējoties.