Kopā ar burkānu var apēst žurku slimību - kāpēc augļi un dārzeņi vienmēr ir jāmazgā

Mums apkārt ir daudz visādu mikrobu, un tas ir normāli, tiem ir jābūt, tie veido lielu daļu no pasaules biomasas, bet jāatceras, ka ir labie mikrobi, kuri palīdz, piemēram, skābējot gurķus un kāpostus, un ir sliktie mikroorganismi, kuri izraisa slimības. Kad runājam par piesārņojumu, mēs nekad nedomājam labos mikroorganismus, vienmēr runājam par sliktajiem. Piemēram, salmonellas, zarnu nūjiņas, tās, kas ir patogēnas, citu slimību ierosinātāji – augsnē lielākā daļa parasti nedzīvo. Visbiežāk zarnu infekciju ierosinātāji ir fekālā piesārņojuma rezultāts. Vai notekūdeņu piesaiste bijusi, vai no slimiem dzīvniekiem ar izkārnījumiem kaut kas nonācis, vai no citas vides kaut kas atnests – kāds pa kūti staigājis, pēc tam pa smukajām zemeņu dobēm izgājis, un zemenes ir uzgūlušās uz tā pēdas nospieduma. Mikroorganismu pārnese var notikt ļoti ātri. Tas nozīmē, ka tas, no kā cilvēkiem visvairāk, runājot par dārzu, ir jāpiesargājas, ir fekālais piesārņojums. Vai tie būtu kūtsmēsli vai vistu mēsli, ko tagad izmanto, – kāds no sliktajiem mikroorganismiem, salmonella vai kampilobaktērija, tur varētu būt.